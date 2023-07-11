Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow "Вас душити треба": білорус у Таїланді влаштував рознос росіянкам arrow

"Вас душити треба": білорус у Таїланді влаштував рознос росіянкам

11 липня 2023 12:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Вас душити треба": білорус у Таїланді влаштував рознос росіянкам
Вулиці у Таїланді. Фото: РОСМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Таїланді стався скандал між білорусом та росіянками. Чоловік обрушив на двох жінок звинувачення у тому, що вони не діють у світлі військових злочинів РФ проти України.

Відповідне відео розміщено у соцмережах.

Читайте також:

Скандал у Таїланді

Що спричинило конфлікт — невідомо. Ймовірно жінці заявили чоловікові, що він також росіянин. Але, за словами білоруса, його країна не стоїть на боці Росії.

"Мы не русские, мы белорусы, поэтому мы х** ложили на вас, русских! Вы твари конченые все вместе с Путиным вашим! Весь ваш народ молчит с 2022 года", — кричав чоловік в обличчя росіянкам.

У відповідь на слова розлюченого чоловіка жінки сказали, що викличуть поліцію.

Увага, відео 18+. Є ненормативна лексика

Нагадаємо, що українського ветерана висадили з літака, коли він летів рейсом із Тель-Авіва до Варшави. Через свій протез захисник України не міг сидіти на своєму місці і тому стояв на милицях.

Також ми повідомляли, що у селищі Новосілки Фастівського району Київської області побили військового парамедика Альбіну Литвин, яка зробила зауваження щодо російської музики. Інцидент стався у понеділок, 3 липня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з фото

16:10 Що відомо про нову жінку Олександра Пономарьова: невже це Марія Яремчук?

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз