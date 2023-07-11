"Вас душити треба": білорус у Таїланді влаштував рознос росіянкам

Вулиці у Таїланді. Фото: РОСМІ

У Таїланді стався скандал між білорусом та росіянками. Чоловік обрушив на двох жінок звинувачення у тому, що вони не діють у світлі військових злочинів РФ проти України.

Відповідне відео розміщено у соцмережах.

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Скандал у Таїланді

Що спричинило конфлікт — невідомо. Ймовірно жінці заявили чоловікові, що він також росіянин. Але, за словами білоруса, його країна не стоїть на боці Росії.

"Мы не русские, мы белорусы, поэтому мы х** ложили на вас, русских! Вы твари конченые все вместе с Путиным вашим! Весь ваш народ молчит с 2022 года", — кричав чоловік в обличчя росіянкам.

У відповідь на слова розлюченого чоловіка жінки сказали, що викличуть поліцію.

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Нагадаємо, що українського ветерана висадили з літака, коли він летів рейсом із Тель-Авіва до Варшави. Через свій протез захисник України не міг сидіти на своєму місці і тому стояв на милицях.

Також ми повідомляли, що у селищі Новосілки Фастівського району Київської області побили військового парамедика Альбіну Литвин, яка зробила зауваження щодо російської музики. Інцидент стався у понеділок, 3 липня.