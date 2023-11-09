Ватикан изменил свою позицию по поводу трансгендеров

Папа Римский Франциск. Фото: Vatican News

В Ватикане приняли решение, что трансгендеры могут креститься. Также они могут становиться крестными родителями после смены пола и быть свидетелями при заключении браков.

Об этом пишет Vatican News.

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Там заявили, что взрослый человек, идентифицирующий себя как трансгендер, может принять таинство крещения на тех же условиях, что и любой взрослый человек.

Дети или подростки, имеющие проблемы с гендерной идентичностью, также могут принять крещение, "если они хорошо к этому подготовлены и имеют желание".



Ватикан также установил, что трансгендер, прошедший гормональное лечение или операцию по изменению пола, может выполнять роль крестного отца или крестной матери "при определенных условиях", например, если нет опасности вызвать скандал в местной церковной общине.



Также в сообщении отмечается, что в церковном законе нет ничего, что запрещало бы трансгендерам или гомосексуалистам выступать свидетелями при заключении брака.



В ответ на вопрос о том, может ли гомосексуалист быть крестным, в документе цитируется параграф 874 Кодекса канонического права церкви, в котором указано, что крестным может стать любой человек, кто обеспечит ребенку передачу католического учения.

Напомним, что Патриарх Иерусалимский, кардинал Пьербаттиста Пицабалла заявил в понедельник, о своей готовности обменять себя на израильских детей, взятых в заложники ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа. Таким образом, в разрешение конфликта готов вмешаться Ватикан.