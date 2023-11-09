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Ватикан змінив свою позицію щодо трансгендерів

9 листопада 2023 14:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ватикан змінив свою позицію щодо трансгендерів
Папа Римський Франциск. Фото: Vatican News
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Ватикані прийняли рішення, що трансгендери можуть хреститися. Також вони можуть ставати хрещеними батьками після зміни статі та бути свідками під час укладення шлюбів.

Про це пише Vatican News.

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Там заявили, що доросла людина, яка ідентифікує себе як трансгендер, може прийняти таїнство хрещення на тих самих умовах, що й будь-яка доросла людина.

Діти або підлітки, що мають проблеми з гендерною ідентичністю, також можуть прийняти хрещення, "якщо вони добре до цього підготовлені й мають бажання".

Ватикан також встановив, що трансгендер, який пройшов гормональне лікування або операцію зі зміни статі, може виконувати роль хрещеного батька або хрещеної матері "за певних умов", наприклад, якщо немає небезпеки викликати скандал у місцевій церковній громаді.

Також у повідомленні наголошується, що в церковному законі немає нічого, що забороняло б трансгендерам або гомосексуалістам виступати свідками під час укладення шлюбу.

У відповідь на запитання про те, чи може гомосексуаліст бути хрещеним, у документі цитується параграф 874 Кодексу канонічного права церкви, в якому зазначено, що хрещеним може стати будь-яка людина, яка забезпечить дитині передачу католицького вчення.

Нагадаємо, що Патріарх Єрусалимський, кардинал П'єрбаттіста Піцабалла заявив у понеділок, про свою готовність обміняти себе на ізраїльських дітей, взятих у заручники ХАМАСом і утримуваних у Секторі Гази. Таким чином, у вирішення конфлікту готовий втрутитись Ватикан. 

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