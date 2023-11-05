Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Трудно будучи вожаком покидать свою стаю — семь тезисов экс-командующего ССО Хоренко arrow

Трудно будучи вожаком покидать свою стаю — семь тезисов экс-командующего ССО Хоренко

5 ноября 2023 17:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Трудно будучи вожаком покидать свою стаю — семь тезисов экс-командующего ССО Хоренко
Экс-командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко. Фото: t.me/rus_sof
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

После увольнения командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко, он написал семь своих тезисов. По его словам, тяжело будучи вожаком покидать свою стаю.

Тезисы Виктора Хоренко появились в Telegram-канале ССО ВСУ.

Читайте также:

Что сказал экс-командующий ССО

"Есть много неплохих руководителей в кабинетах. Но войсками из кабинетов не командуют. Не командуют без опыта", — подчеркнул Хоренко.

По его словам, чтобы понять, как преодолевать врага, нужно убить по крайней мере одного лично. Он отметил, что убил многих оккупантов.

Хоренко подчеркнул, что основная его цель — бороться с врагами Украины.

"Я не знаю, вы услышите что-то о моей борьбе, ведь я никогда не делал этого показательно. Но я буду бороться", — сказал он.

По его словам, он не публичен и не играет в политику. Смысл жизни экс-командующего ССО — месть врагам Украины. Для него самое главное — быть честным. Хоренко подчеркнул, что всегда был открыт перед своими военнослужащими, ведь это основное — уметь выражать друг другу собственное мнение.

"О чем я могу сожалеть — так только о том, что я не завершил спланированных операций, не поддержал тех, кто на меня надеялся. Но это зависит не от меня, хотя я не могу не чувствовать ответственности за своих людей", — отметил экс-командующий ССО.

Он говорит, что тяжело будучи вожаком покидать свою стаю, однако волк может охотиться и наедине.

"Главное, что всегда есть на кого, врагов у нас хватает", — добавил Хоренко.

Напомним, 3 ноября Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины. Им стал Лупанчук Сергей Константинович.

Также мы писали, что экс-командующий Силами специальных операций Виктор Хоренко прокомментировал свое увольнение. По его словам, он не был поставлен в известность, и о своем увольнении он узнал из средств массовой информации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме