Трудно будучи вожаком покидать свою стаю — семь тезисов экс-командующего ССО Хоренко

Экс-командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко. Фото: t.me/rus_sof

После увольнения командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко, он написал семь своих тезисов. По его словам, тяжело будучи вожаком покидать свою стаю.

Тезисы Виктора Хоренко появились в Telegram-канале ССО ВСУ.

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"Есть много неплохих руководителей в кабинетах. Но войсками из кабинетов не командуют. Не командуют без опыта", — подчеркнул Хоренко.

По его словам, чтобы понять, как преодолевать врага, нужно убить по крайней мере одного лично. Он отметил, что убил многих оккупантов.

Хоренко подчеркнул, что основная его цель — бороться с врагами Украины.

"Я не знаю, вы услышите что-то о моей борьбе, ведь я никогда не делал этого показательно. Но я буду бороться", — сказал он.

По его словам, он не публичен и не играет в политику. Смысл жизни экс-командующего ССО — месть врагам Украины. Для него самое главное — быть честным. Хоренко подчеркнул, что всегда был открыт перед своими военнослужащими, ведь это основное — уметь выражать друг другу собственное мнение.

"О чем я могу сожалеть — так только о том, что я не завершил спланированных операций, не поддержал тех, кто на меня надеялся. Но это зависит не от меня, хотя я не могу не чувствовать ответственности за своих людей", — отметил экс-командующий ССО.

Он говорит, что тяжело будучи вожаком покидать свою стаю, однако волк может охотиться и наедине.

"Главное, что всегда есть на кого, врагов у нас хватает", — добавил Хоренко.

Напомним, 3 ноября Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины. Им стал Лупанчук Сергей Константинович.

Также мы писали, что экс-командующий Силами специальных операций Виктор Хоренко прокомментировал свое увольнение. По его словам, он не был поставлен в известность, и о своем увольнении он узнал из средств массовой информации.