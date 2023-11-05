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Важко будучи вожаком покидати свою зграю — сім тез екскомандувача ССО Хоренка

5 листопада 2023 17:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Важко будучи вожаком покидати свою зграю — сім тез екскомандувача ССО Хоренка
Екскомандувач ССО ЗСУ Віктор Хоренко. Фото: t.me/ukr_sof
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Після звільнення командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка, він написав сім своїх тез. За його словами, важко будучи вожаком покидати свою зграю.

Тези Віктора Хоренка з'явилися в Telegram-каналі ССО ЗСУ.

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"Є багато непоганих керівників в кабінетах. Але військами з кабінетів не командують. Не командують без досвіду", — наголосив Хоренко.

За його словами, щоб зрозуміти, як долати ворога — потрібно вбити принаймні одного особисто. Він зазначив, що вбив багатьох окупантів.

Хоренко наголосив, що основна його мета — боротися з ворогами України.

"Я не знаю чи ви почуєте щось про мою боротьбу, адже я ніколи не робив цього показово. Та я боротимуся", — сказав він.

За його словами, він не публічний та не грає в політику. Сенс життя екскомандувача ССО — помста ворогам України. Для нього найголовніше — це бути чесним. Хоренко наголосив, що завжди був відкритим перед своїми військовослужбовцями, адже це основне — вміти висловлювати одне одному власну думку.

"Про що я можу жалкувати — так тільки про те, що я не завершив спланованих операцій, не підтримав тих, хто на мене сподівався. Та це залежить не від мене, хоча я не можу не відчувати відповідальності за своїх людей", — зазначив екскомандувач ССО.

Він каже, що важко будучи вожаком покидати свою зграю, однак вовк може полювати й наодинці.

"Головне, що завжди є на кого, ворогів у нас вистачає", — додав Хоренко.

Нагадаємо, 3 листопада Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Ним став Лупанчук Сергій Костянтинович.

Також ми писали, що екскомандувач Силами спеціальних операцій Віктор Хоренко прокоментував своє звільнення. За його словами, його не було поставлено до відома, і про своє звільнення він дізнався із засобів масової інформації. 

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