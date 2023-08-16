Убийство военного в Киеве: двоих подозреваемых выпустили под залог
В октябре 2022 года трое мужчин на столичных Теремках убили военнослужащего Алексея Щербину. Сегодня же стало известно о том, что двое подозреваемых по делу выпущены под залог в размере 800 тысяч гривен.
Об этом говорится на Facebook-странице группы Los Solomas.
Детали громкого дела
По словам очевидцев, вчера, 15 августа, состоялось очередное заседание по продолжению содержания трех обвиняемых в СИЗО.
Однако Голосеевский суд продолжил заключение под стражу только для одного фигуранта дела — Вильцанюка Вячеслава.
"Другие же два соучастника Котырло Игорь и Игнатенко Леонид получили возможность выйти на свободу под залог в 800 тысяч гривен. Именно за эту сумму вы можете посреди дня застрелить Защитника Украины во время войны и потом свободно гулять по Киеву. И то потом деньги вернут. Потому что прокуратура снова не найдет доказательств, а адвокаты тебя отмажут. Большие ли это деньги для преступников, ездящих "Лексусе"? Вопрос более чем риторический", — пишут в соцсетях.
Также в сообщении отметили, что неравнодушные граждане направили обращение в Офис Генерального прокурора по поводу действий прокуроров Голосеевского района.
Напомним, ранее мы писали, что в октябре 2022 года в Киеве в результате конфликта двух водителей убили военного Алексея Щербину. Мужчину избили, а затем в него выстрелили.
Добавим, Алексея Щербину застрелили из-за замечаний за паркоместо прямо под подъездом.
Также мы писали, что в Киеве заключили под стражу подозреваемых в жестоком убийстве военного Алексея Щербины. Правоохранители задержали участников инцидента по "горячим следам".