Убийство военного в Киеве: двоих подозреваемых выпустили под залог

Судовое засезание 9 мая 2023 года. Алексей Щербина был убит осенью 2022 года. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2022 года трое мужчин на столичных Теремках убили военнослужащего Алексея Щербину. Сегодня же стало известно о том, что двое подозреваемых по делу выпущены под залог в размере 800 тысяч гривен.

Об этом говорится на Facebook-странице группы Los Solomas.

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По словам очевидцев, вчера, 15 августа, состоялось очередное заседание по продолжению содержания трех обвиняемых в СИЗО.

Однако Голосеевский суд продолжил заключение под стражу только для одного фигуранта дела — Вильцанюка Вячеслава.

"Другие же два соучастника Котырло Игорь и Игнатенко Леонид получили возможность выйти на свободу под залог в 800 тысяч гривен. Именно за эту сумму вы можете посреди дня застрелить Защитника Украины во время войны и потом свободно гулять по Киеву. И то потом деньги вернут. Потому что прокуратура снова не найдет доказательств, а адвокаты тебя отмажут. Большие ли это деньги для преступников, ездящих "Лексусе"? Вопрос более чем риторический", — пишут в соцсетях.

Также в сообщении отметили, что неравнодушные граждане направили обращение в Офис Генерального прокурора по поводу действий прокуроров Голосеевского района.

Двоих подозреваемых в убийстве Алексея Щербины выпустили под залог. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в октябре 2022 года в Киеве в результате конфликта двух водителей убили военного Алексея Щербину. Мужчину избили, а затем в него выстрелили.

Добавим, Алексея Щербину застрелили из-за замечаний за паркоместо прямо под подъездом.

Также мы писали, что в Киеве заключили под стражу подозреваемых в жестоком убийстве военного Алексея Щербины. Правоохранители задержали участников инцидента по "горячим следам".