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Вбивство військового в Києві: двох підозрюваних випустили під заставу

16 серпня 2023 14:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Вбивство військового в Києві: двох підозрюваних випустили під заставу
Судове засідання 9 травня 2023 року. Олексій Щербина був убитий восени 2022 року. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У жовтні 2022 року троє чоловіків на столичних Теремках убили військовослужбовця Олексія Щербину. Сьогодні ж стало відомо про те, що двох підозрюваних у справі випустили під заставу в розмірі 800 тисяч гривень.

Про це йдеться на Facebook-сторінці групи Los Solomas.

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За словами очевидців, учора, 15 серпня, відбулось чергове засідання щодо продовження тримання трьох обвинувачених у СІЗО.

Однак Голосіївський суд продовжив тримання під вартою лише для одного фігуранта справи — Вільцанюку В'ячеславу.

"Інші ж два співучасники Котирло Ігор  та Ігнатенко Леонід отримали можливість вийти на волю під заставу у 800 тисяч гривень. Саме за цю суму ви можете посеред дня застрелити Захисника України під час війни і потім вільно гуляти Києвом. І то потім гроші повернуть. Бо прокуратура знову не знайде доказів, а адвокати тебе відмажуть. Чи великі це гроші для злочинців, що їздять "Лексусі"? Питання більш ніж риторичне", — пишуть у соцмережах.

Також у повідомленні зазначили, що небайдужі громадяни направили звернення до Офісу Генерального прокурора щодо дій прокурорів Голосіївського району.

 

Двох підозрюваних у вбивстві Олексія Щербини випустили під заставу. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що в жовтні 2022 року в Києві внаслідок конфлікту двох водіїв убили військового Олексія Щербину. Чоловіка побили, а потім у нього вистрелили.

Додамо, Олексія Щербину застрелили через зауваження за паркомісце просто під під’їздом.

Також ми писали, що в Києві взяли під варту підозрюваних у жорстокому вбивстві військового Олексія Щербини. Правоохоронці затримали учасників інциденту по "гарячих слідах".

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