Вбивство військового в Києві: двох підозрюваних випустили під заставу
У жовтні 2022 року троє чоловіків на столичних Теремках убили військовослужбовця Олексія Щербину. Сьогодні ж стало відомо про те, що двох підозрюваних у справі випустили під заставу в розмірі 800 тисяч гривень.
Про це йдеться на Facebook-сторінці групи Los Solomas.
Деталі гучної справи
За словами очевидців, учора, 15 серпня, відбулось чергове засідання щодо продовження тримання трьох обвинувачених у СІЗО.
Однак Голосіївський суд продовжив тримання під вартою лише для одного фігуранта справи — Вільцанюку В'ячеславу.
"Інші ж два співучасники Котирло Ігор та Ігнатенко Леонід отримали можливість вийти на волю під заставу у 800 тисяч гривень. Саме за цю суму ви можете посеред дня застрелити Захисника України під час війни і потім вільно гуляти Києвом. І то потім гроші повернуть. Бо прокуратура знову не знайде доказів, а адвокати тебе відмажуть. Чи великі це гроші для злочинців, що їздять "Лексусі"? Питання більш ніж риторичне", — пишуть у соцмережах.
Також у повідомленні зазначили, що небайдужі громадяни направили звернення до Офісу Генерального прокурора щодо дій прокурорів Голосіївського району.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в жовтні 2022 року в Києві внаслідок конфлікту двох водіїв убили військового Олексія Щербину. Чоловіка побили, а потім у нього вистрелили.
Додамо, Олексія Щербину застрелили через зауваження за паркомісце просто під під’їздом.
Також ми писали, що в Києві взяли під варту підозрюваних у жорстокому вбивстві військового Олексія Щербини. Правоохоронці затримали учасників інциденту по "гарячих слідах".