Ученые рассказали, как время года влияет на сон: детали исследования

Зимой люди спят дольше, чем летом

От времени года зависит, сколько человеку нужно времени, чтобы выспаться. Зимой меньше дневных часов и меньше света, поэтому мозг производит больше гормона сна — мелатонина.

Об этом пишет BBC.

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Исследования доказывают, что людям может понадобиться больше сна в темные зимние месяцы, чем летом. Зимой меньше дневных часов и меньше света, поэтому мозг производит больше гормона сна — мелатонина.

Организм производит мелатонин, когда вокруг темно, в это время мы чувствуем усталость. Именно поэтому специалисты из сна предлагают избегать просмотра телевизора или фокусировки на других электронных экранах в последнее время перед сном, поскольку это препятствует выработке этого гормона, что затрудняет наш сон.

Поскольку свет и тьма легко влияют на наш сон, многие люди зимой спят на полчаса или час дольше.

Здоровье также влияет на то, сколько сна мы нуждаемся, поскольку наши тела восстанавливают клетки, когда мы спим. Если вы болеете в течение короткого периода или страдаете от хронической болезни, вам понадобится больше сна, чем обычно, потому что ваше тело работает для восстановления своих клеток. Прием лекарств также может привести к большей усталости и, как следствие, к необходимости спать больше обычного.

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