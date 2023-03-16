Вчені розповіли, як пора року впливає на сон: деталі дослідження

Взимку люди сплять довше, аніж влітку

Від пори року залежить, скільки людині потрібно часу, аби виспатися. Взимку менше денних годин та менше світла, тому мозок виробляє більше гормону сну — мелатоніну.

Про це пише BBC.

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Дослідження доводять, що людям може знадобитися більше сну в темні зимові місяці, аніж влітку. Взимку менше денних годин та менше світла, тому мозок виробляє більше гормону сну — мелатоніну.

Організм виробляє мелатонін, коли навкруги темно, у цей час ми відчуваємо втому. Саме тому спеціалісти зі сну пропонують уникати перегляду телевізора або фокусування на інших електронних екранах протягом останньої години перед сном, оскільки це перешкоджає виробленню цього гормону, що ускладнює наш сон.

Оскільки світло та темрява легко впливають на наш сон, багато людей взимку сплять на пів години, або годину довше.

Здоров'я також впливає на те, скільки сну ми потребуємо, оскільки наші тіла відновлюють клітини, коли ми спимо. Якщо ви хворієте протягом короткого періоду або страждаєте від хронічної хвороби, вам знадобиться більше сну, ніж зазвичай, тому що ваше тіло працює для відновлення своїх клітин. Приймання ліків також може призвести до більшої втоми та, як наслідок, до необхідності спати більше, ніж зазвичай.

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