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Ученые рассказали, какую высокую температуру может выдержать тело человека

13 августа 2023 16:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ученые рассказали, какую высокую температуру может выдержать тело человека
Девушка на жаре. Фото: mydr.com.au
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ученым удалось определить максимальную смесь тепла и влажности, которую способно выдержать тело человека. Обычно в течение шести часов тепла при температуре 35 градусов Цельсия с влажностью на уровне 100% здоровый молодой человек умирает, но новые исследования показывают, что порог может быть значительно ниже.

Об этом пишет Science Alert.

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Какую жару может выдержать человек

Пот человека – это основной инструмент понижения температуры. Но при таких условиях больше он не испаряется из кожи. Это может привести к тепловому удару и отказу органов. Может быть, даже наступит смерть.

В мире критическая граница температуры по влажному термометру нарушалась около десятка раз – в Южной Азии и Персидском заливе. Тогда этот уровень держался менее 2-х часов.

Из-за этих событий массовой смертности не зафиксировали, сказал Колин Реймонд из Лаборатории реактивного движения NASA, руководившего масштабным исследованием по этой теме.

В то же время, по словам специалистов, у каждого есть разный порог восприятия, который он зависит от возраста, здоровья и других факторов. Но с ростом глобальной температуры ученые предупреждают, что из-за этого опасные явления распространятся. Интенсивность таких событий выросла вдвое. Это привело к деятельности человека.

Исследование ученых

Исследователь из Индии Джой Монтейро также опубликовала исследования в журнале Nature. Он выяснил, что большинство смертоносных волн жары фиксировали в регионе, где было ниже 35 по Цельсию по мокрому термометру.

Ученый указывает, что наибольшему риску подвергаются дети. Они ужаснее регулируют температуру собственного тела. Довольно уязвимы пожилые люди, которые имеют меньше потовых желез и люди, работающие на солнце.

Но немаловажную роль играют и другие факторы – процесс охлаждения, возможность укрытия и т.д.

А чтобы вам было легче выдержать жару этого года, мы расскажем о трех замечательных рецептах лимонадов.

Также напоминаем, что понедельник и вторник 3-4 июля были самыми жаркими днями, когда-либо регистрировавшимися во всем мире. Температура воздуха превысила 35°C и достигла 50°C.

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