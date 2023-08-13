Вчені розповіли, яку найвищу температуру може витримати тіло людини

Дівчина на спеці. Фото: mydr.com.au

Науковцям вдалося визначити максимальну суміш тепла та вологості, яку здатне витримати тіло людини. Зазвичай протягом шести годин тепла при температурі 35 градусів Цельсія із вологістю на рівні 100% здорова молода людина помирає, але нові дослідження демонструють, що поріг може бути значно нижчим.

Про це пише Science Alert.

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Піт людини – це основний інструмент зниження температури. Але за таких умов, більше він не випаровується зі шкіри. Це може призвести до теплового удару та відмови органів. Можливо, навіть настане смерть.

У світі критична межа температури за вологим термометром порушувалася близько десятка разів – у Південній Азії та Перській затоці. Тоді цей рівень тримався не більше 2-х годин.

Через ці подій масової смертності не зафіксували, сказав Колін Реймонд із Лабораторії реактивного руху NASA, який керував масштабним дослідженням на цю тему.

Водночас, за словами фахівців, кожен має різний поріг сприйняття, який він залежить від віку, здоров’я та інших факторів. Але із зростанням глобальної температури вчені попереджають, що через це небезпечні явища поширяться. Інтенсивність таких подій зросла удвічі. Це спричинила діяльність людини.

Дослідження вчених

Дослідник з Індії Джой Монтейро також опублікувала дослідження в журналі Nature. Він з’ясував, що більшість смертоносних хвиль спеки фіксували в регіоні, де було нижче 35 за Цельсієм по мокрому термометру.

Вчений вказує на те, що найбільшому ризику піддаються діти. Вони гірше регулюють температуру свого тіла. Доволі вразливим є літні люди, які мають менше потових залоз і люди, що працюють на сонці.

Але важливу роль відіграють й інші фактори – процес охолодження, можливість укриття тощо.

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Також нагадуємо, що понеділок та вівторок 3-4 липня були найспекотнішими днями, які коли-небудь реєструвалися в усьому світі. Температура повітря перевищила 35°C та сягнула до 50°C.