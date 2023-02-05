Вечеринки с изнасилованиями в Киеве: стало известно, как организаторы приглашали девушек

1 февраля полиция пришла с обыском к организаторам скандальных вечеринок в Киеве

27-летняя киевлянка Алина Левчук заявила, что получала приглашение на вечеринку, организаторы которой снимали полуобнаженных девушек и, вероятно, насиловали их. В приглашении отмечалось, что цель вечеринки — сбор средств на дрон для ВСУ.

Об этом девушка рассказала в Twitter.

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В комментарии для "Украинской правды" модель и владелица тату-студии Алина Левчук рассказала, что раньше была незнакома с парнем, приславшим приглашение на вечеринку. Девушка признается, что ей понравилось то, что в нем говорится о "благотворительном" мероприятии.

"Речь идет о благотворительном стриме на помощь ВСУ — это святое. Я люблю помогать. Об алкоголе, наркотиках или изнасиловании там ни слова", — рассказывает Алина.

В то же время девушку остановили игры, которые анонсировали организаторы.

"Для меня странные моменты: игры в бутылочку, переодевания какие-то, поэтому я решила остаться дома", — говорит девушка.

О том, что имела приглашение на скандальную вечеринку, Алина поняла через несколько дней после ее разглашения.

"Это не прикольчик, это страшные вещи. У меня был инцидент в 2015 году, когда на одном мероприятии после двух глотков вина мне стало плохо, и я думала, что умираю", — делится Алина.

В тот день после инцидента модель сразу отправилась домой. Признается, долго думала, что отравилась салатом.

Пока не узнала, что организатор мероприятия славится скандальными вечеринками.

"Я осветила это приглашение, потому что оно очень невинно написано. Хотела предупредить девушек, чтобы они были осторожны. Потому что мы не защищены в наше время", — говорит девушка.

Что известно о "пьяных вечеринках"

Журналистка и общественный деятель Ярослава Кравченко в Facebook на днях сообщила, что в Киеве группа молодых людей из пяти-семи человек 20-летнего возраста спаивают девушек, а потом насилуют и снимают все это на видео. Впоследствии кадры насилия и девушек в состоянии алкогольного опьянения распространяют в социальных сетях и в закрытых Telegram-каналах.

"Подписчица сбросила аккаунт ребят, которые устраивают вечеринки, зовут девушек, накачивают алкоголем и ксаноксом, потом снимают их без сознания, голыми, есть видео сцен изнасилования руками и выкладывают это в Instagram и в закрытые Telegram-группы", — рассказала Кравченко.

По ее словам, группа молодых людей из Ивано-Франковска (это компания пять-семь человек по 20 лет), переехали в Киев, и решили сделать "забаву", которую называют "Покажем вам, какие кругом шл***и".

"Имею полное ФИО, регистрацию машины — главного из них — Андрея Ярины. Ребята заработали свои деньги на схеме с бинансом, известной как "Крутить бинанс", сейчас занимаются рефаундом (это схема, где они заказывают дорогой товар на Амазоне и просто не оплачивают его, этим самым нарушают закон и зарабатывают большие суммы денег)", — добавила журналистка.

Также она отметила, что личности девушек не идентифицированы и, соответственно, никаких заявлений от пострадавших нет.

Реакция "организаторов забав"

После громкой волны огласки таких "тусовок" в соцсетях и СМИ один из молодых людей прокомментировал это в своем Instagram.

"Я не собираюсь объяснять свою позицию. Моя аудитория, которая за мной следит, понимает, чем я занимаюсь, для чего я это делаю и что на самом деле происходит на тусовках. Все, кто адекватно это воспринимает — имеет голову на плечах и я очень счастлив, что имею сознательную аудиторию, а тупое стадо, которое начиталось постов в интернете, пошли н****", — заявил парень.

Он также добавил, что девушек силой никто на вечеринки не затягивает и не заставляет употреблять алкоголь или наркотики, все это их выбор.

Напомним, двум блогерам, которые в Киеве издевались над девушками, объявили подозрение. Они обвиняются в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера.

Также мы писали, на сколько лет могут сесть за решетку скандальные блогеры, устраивавшие "пьяные вечеринки".

3 февраля блогеру "пьяных вечеринок" Андрею Ярине и его другу Ярославу Домбровскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Наказание продлится до 1 апреля без возможности внесения залога.