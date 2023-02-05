Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Вечеринки с изнасилованиями: киевлянка рассказала, чем организаторы заманивали девушек arrow

Вечеринки с изнасилованиями: киевлянка рассказала, чем организаторы заманивали девушек

5 февраля 2023 16:54
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Вечеринки с изнасилованиями в Киеве: стало известно, как организаторы приглашали девушек
1 февраля полиция пришла с обыском к организаторам скандальных вечеринок в Киеве
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

27-летняя киевлянка Алина Левчук заявила, что получала приглашение на вечеринку, организаторы которой снимали полуобнаженных девушек и, вероятно, насиловали их. В приглашении отмечалось, что цель вечеринки — сбор средств на дрон для ВСУ.

Об этом девушка рассказала в Twitter.

Читайте также:

Подробности

В комментарии для "Украинской правды" модель и владелица тату-студии Алина Левчук рассказала, что раньше была незнакома с парнем, приславшим приглашение на вечеринку. Девушка признается, что ей понравилось то, что в нем говорится о "благотворительном" мероприятии.

"Речь идет о благотворительном стриме на помощь ВСУэто святое. Я люблю помогать. Об алкоголе, наркотиках или изнасиловании там ни слова", — рассказывает Алина.

В то же время девушку остановили игры, которые анонсировали организаторы.

"Для меня странные моменты: игры в бутылочку, переодевания какие-то, поэтому я решила остаться дома", — говорит девушка.

О том, что имела приглашение на скандальную вечеринку, Алина поняла через несколько дней после ее разглашения.

"Это не прикольчик, это страшные вещи. У меня был инцидент в 2015 году, когда на одном мероприятии после двух глотков вина мне стало плохо, и я думала, что умираю", — делится Алина.

В тот день после инцидента модель сразу отправилась домой. Признается, долго думала, что отравилась салатом.

Пока не узнала, что организатор мероприятия славится скандальными вечеринками.

"Я осветила это приглашение, потому что оно очень невинно написано. Хотела предупредить девушек, чтобы они были осторожны. Потому что мы не защищены в наше время", — говорит девушка.

Что известно о "пьяных вечеринках"

Журналистка и общественный деятель Ярослава Кравченко в Facebook на днях сообщила, что в Киеве группа молодых людей из пяти-семи человек 20-летнего возраста спаивают девушек, а потом насилуют и снимают все это на видео. Впоследствии кадры насилия и девушек в состоянии алкогольного опьянения распространяют в социальных сетях и в закрытых Telegram-каналах.

"Подписчица сбросила аккаунт ребят, которые устраивают вечеринки, зовут девушек, накачивают алкоголем и ксаноксом, потом снимают их без сознания, голыми, есть видео сцен изнасилования руками и выкладывают это в Instagram и в закрытые Telegram-группы", — рассказала Кравченко.

null

По ее словам, группа молодых людей из Ивано-Франковска (это компания пять-семь человек по 20 лет), переехали в Киев, и решили сделать "забаву", которую называют "Покажем вам, какие кругом шл***и".

"Имею полное ФИО, регистрацию машины — главного из них — Андрея Ярины. Ребята заработали свои деньги на схеме с бинансом, известной как "Крутить бинанс", сейчас занимаются рефаундом (это схема, где они заказывают дорогой товар на Амазоне и просто не оплачивают его, этим самым нарушают закон и зарабатывают большие суммы денег)", — добавила журналистка.

Также она отметила, что личности девушек не идентифицированы и, соответственно, никаких заявлений от пострадавших нет.

Реакция "организаторов забав"

После громкой волны огласки таких "тусовок" в соцсетях и СМИ один из молодых людей прокомментировал это в своем Instagram.

"Я не собираюсь объяснять свою позицию. Моя аудитория, которая за мной следит, понимает, чем я занимаюсь, для чего я это делаю и что на самом деле происходит на тусовках. Все, кто адекватно это воспринимает — имеет голову на плечах и я очень счастлив, что имею сознательную аудиторию, а тупое стадо, которое начиталось постов в интернете, пошли н****", — заявил парень.

Он также добавил, что девушек силой никто на вечеринки не затягивает и не заставляет употреблять алкоголь или наркотики, все это их выбор.

Напомним, двум блогерам, которые в Киеве издевались над девушками, объявили подозрение. Они обвиняются в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера.

Также мы писали, на сколько лет могут сесть за решетку скандальные блогеры, устраивавшие "пьяные вечеринки".

3 февраля блогеру "пьяных вечеринок" Андрею Ярине и его другу Ярославу Домбровскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Наказание продлится до 1 апреля без возможности внесения залога.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

18:49 Более 100 млн пользователей за два месяца: приложение ChatGPT стало самым популярным в мире

18:47 Враг перегруппировывает силы и ведет наступление на пяти направлениях, — Генштаб

18:23 Литва собрала шесть миллионов евро для Украины: что закупят на эти средства

Новина з фото

18:20 Немного мрачная, но несокрушимая: зимняя Одесса глазами Новини.LIVE

18:19 "Не обманывайте себя": в Украине прокомментировали "обещание" путина не убивать Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 6 февраля: Ракам — сильный стресс, Рыбам — финансовая прибыль

17:52 В Индии арестовали более двух тысяч мужчин за браки с несовершеннолетними

17:50 Одесские школьники пойдут на вынужденные каникулы на несколько дней: в чем причина

17:44 На территории россии действует секретный украинский батальон "Братство", — The Guardian

17:21 "Война — это чушь, а россию люблю": Депардье ошеломил новыми заявлениями о рф

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 6 февраля: Ракам — сильный стресс, Рыбам — финансовая прибыль

Новина з відео

16:02 В Рени чуть не затонула румынская баржа с 890 тоннами зерна: детали

Новина з відео

13:43 Катался с детской коляской на льду: на Полтавщине полицейские вытащили из проруби мужчину с младенцем

Новина з відео

23:48 Все в теплой одежде и нормальном состоянии: Лубинец показал, как оккупантов возвращали в рф

Новина з відео

23:22 Оккупанты стягивают технику и десятки тысяч военных к окраинам Мариуполя, — Бойченко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:39 В США сбили китайский шар-шпион

Новина з відео

22:06 Зеленский рассказал, скольких украинцев удалось вернуть домой с 24 февраля

Новина з відео

19:33 Сталинград, истерика и "пабеда": пропагандистка Симонян запугивает россиян, что на рф сейчас напали фашисты

Новина з відео

19:23 Украинский книжный рынок сократился почти вдвое: надежда на возрождение есть, — Александр Красовицкий

Новина з відео

18:58 Одесские артиллеристы забавно оценили свою же работу по ликвидации врага

Эксклюзив

09:24 Как изменятся цены на автозаправках в Украине после введения эмбарго ЕС на российские нефтепродукты

08:00 Секонд-хенды захватывают рынок одежды

20:20 День рождения Facebook: семь самых громких скандалов соцсети Марка Цукерберга

Эксклюзив

08:00 Истребители F-16 для Украины: взгляд из Конгресса США

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Актуальное по теме

None 5 Февраль 18:50

Более 100 млн пользователей за два месяца: приложение ChatGPT стало самым популярным в мире

None 5 Февраль 18:47

Враг перегруппировывает силы и ведет наступление на пяти направлениях, — Генштаб

None 5 Февраль 18:44

Литва собрала шесть миллионов евро для Украины: что закупят на эти средства

None 5 Февраль 18:40

Немного мрачная, но несокрушимая: зимняя Одесса глазами Новини.LIVE

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB