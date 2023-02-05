Вечірки зі зґвалтуваннями у Києві: стало відомо, як організатори запрошували дівчат

1 лютого поліція прийшла з обшуком до організаторів скандальних вечірок у Києві

27-річна киянка Аліна Левчук заявила, що отримувала запрошення на вечірку, організатори якої знімали напівоголених дівчат, і, ймовірно, ґвалтували їх. У запрошенні зазначалося, що мета вечірки — збір коштів на дрон для ЗСУ.

Про це дівчина розповіла у Twitter.

Подробиці

В коментарі для "Української правди" модель та власниця тату-студії Аліна Левчук розповіла, що раніше була незнайома з хлопцем, який надіслав запрошення на вечірку. Дівчина зізнається, що їй сподобалося те, що в ньому йдеться про "благодійний" захід.

"Йдеться про благодійний стрім на допомогу ЗСУ — це святе. Я люблю допомагати. Про алкоголь, наркотики чи зґвалтування там ані слова", — розповідає Аліна.

Водночас дівчину зупинили ігри, які анонсували організатори.

"Для мене дивні моменти: ігри в пляшечку, перевдягання якісь, тому я вирішила залишитися вдома", — каже дівчина.

Про те, що мала запрошення на скандальну вечірку, Аліна зрозуміла через кілька днів після її розголошення.

"Це не прикольчик, це страшні речі. В мене був інцидент у 2015 році, коли на одному заході після двох ковтків вина мені стало погано, і я думала, що помираю", — ділиться Аліна.

Того дня після інциденту модель одразу вирушила додому. Зізнається, тривалий час думала, що отруїлася салатом.

Допоки не дізналася, що організатор заходу славиться скандальними вечірками.

"Я висвітлила це запрошення, бо воно дуже невинно написано. Хотіла попередити дівчат, аби вони були обережні. Бо ми не захищені в наш час", — каже дівчина.

Що відомо про "п'яні вечірки"

Журналістка та громадська діячка Ярослава Кравченко у Facebook днями повідомила, що у Києві група молодиків з п'яти-семи людей 20-річного віку споюють дівчат, а тоді ґвалтують і знімають все це на відео. Згодом кадри насильства та дівчат у стані алкогольного сп'яніння поширюють у соціальних мережах та закритих Telegram-каналах.

"Підписниця скинула акаунт хлопців, які влаштовують вечірки, звуть дівчат, накачують алкоголем і ксаноксом, потім знімають їх непритомними, голими, є відео сцен ґвалтування руками і викладають це в Instagram та в закриті Telegram-групи", — розповіла Кравченко.

За її словами, група молодиків з Івано-Франківська (це компанія п'ять-сім осіб по 20 років) переїхали в Київ та вирішили зробити "забаву", яку називають "Покажемо вам які кругом шл***и".

"Маю повне ПІБ, реєстрацію машини — головного з них — Андрія Ярини. Хлопці заробили свої гроші на схемі з бінансом відомою як "Крутити бінанс", зараз займаються рефаундом (це схема, де вони замовляють дорогий товар на Амазоні і просто не оплачують його, цим самим порушують закон і заробляють великі суми грошей)", — додала журналістка.

Також вона зазначила, що особи дівчат не ідентифіковані і відповідно ніяких заяв від постраждалих немає.

Реакція "організаторів забав"

Після гучної хвилі розголосу про такі "тусовки" в соцмережах та ЗМІ один із молодиків прокоментував це у своєму Instagram.

"Я не збираюсь пояснювати свою позицію. Моя аудиторія, яка за мною слідкує розуміє чим я займаюсь, для чого я це роблю і що насправді відбувається на тусовках. Всі, хто адекватно це сприймає — має голову на плечах і я дуже щасливий, що маю свідому аудиторію, а тупе стадо, яке начиталося постів в інтернеті, пішли н****", — заявив хлопець.

Він також додав, що дівчат силою ніхто на вечірки не затягує та не змушує вживати алкоголь чи наркотики, все це — їхній вибір.

Окрім того, хлопець пожалівся, що зараз так мало хороших дівчат, і він не знає, чи зможе почати з кимось стосунки після того, як побачив, що відбувається на їхніх же вечірках.

Нагадаємо, двом блогерам, які у Києві знущалися з дівчат, оголосили підозру. Їх звинувачують у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру.

Також ми писали, на скільки років можуть сісти за ґрати скандальні блогери, які влаштовували "п'яні вечірки".

3 лютого блогеру "п’яних вечірок" Андрію Ярині та його другові Ярославу Домбровському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Покарання триватиме до 1 квітня без можливості внесення застави.