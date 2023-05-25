Великобритания признала Голодомор геноцидом украинского народа

Национальный музей Голодомора-геноцида в Киеве. Фото: Bryan Smith

Палата общин парламента Великобритании приняла резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующее решение было принято единогласно.

Об этом в своем Twitter сообщила автор резолюции, консерватор Полин Летем.

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Она отметила, что рассматривает это решение, как послание президенту России Владимиру Путину в связи с развязанной им войной против Украины: "Советский Союз убил миллионы украинцев политикой принудительного голода и принудительной миграции. И это напоминает то, что происходит сейчас в Украине. Как и у Сталина в 1930-х годах, цель Путина сегодня — уничтожить украинскую нацию и концепцию украинской идентичности".

На резолюцию уже отреагировал глава Парламента Украины Руслан Стефанчук. Приветствуя решение британских коллег, он отметил: "Это решение — о восстановлении исторической справедливости и напоминании о мире, что подобные преступления больше никогда не должны повториться".

Какие страны признали Голодомор геноцидом украинского народа

Голодомор признали геноцидом уже 30 стран мира. Только в 2023 году резолюцию о сознательном уничтожении Советским Союзом украинцев приняли высшие законодательные органы Бельгии, Болгарии и Исландии. 23 мая декларацию о признании голодомора геноцидом украинского народа принял парламент Словении, 17 мая соответствующее решение принял Сенат Франции.