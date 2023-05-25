Велика Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Національний музей Голодомору-геноциду у Києві. Фото: Bryan Smith

Палата громад парламенту Великої Британії ухвалила резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відповідне рішення ухвалено одноголосно.



Про це в своєму Twitter повідомила авторка резолюції, консерваторка Полін Летем.

Вона зазначила, що розглядає це рішення, як послання президенту Росії Володимиру Путіну у зв'язку з розв'язаною ним війною проти України: "Радянський Союз убив мільйони українців політикою примусового голоду та примусової міграції. І це нагадує те, що відбувається зараз в Україні. Як і у Сталіна в 1930-х роках, мета Путіна сьогодні - знищити українську націю і концепцію української ідентичності".



На резолюцію вже відреагував голова Парламенту України Руслан Стефанчук. Вітаючи рішення британських колег, він зазначив: "Це рішення — про відновлення історичної справедливості й нагадування світу, що подібні злочини більше ніколи не мають повторитися".

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