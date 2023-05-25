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Велика Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу

25 травня 2023 22:45
- Зелінський Юрій
Велика Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Національний музей Голодомору-геноциду у Києві. Фото: Bryan Smith
- Зелінський Юрій

Палата громад парламенту Великої Британії ухвалила резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відповідне рішення ухвалено одноголосно.

Про це в своєму Twitter повідомила авторка резолюції, консерваторка Полін Летем.

Вона зазначила, що розглядає це рішення, як послання президенту Росії Володимиру Путіну у зв'язку з розв'язаною ним війною проти України: "Радянський Союз убив мільйони українців політикою примусового голоду та примусової міграції. І це нагадує те, що відбувається зараз в Україні. Як і у Сталіна в 1930-х роках, мета Путіна сьогодні - знищити українську націю і концепцію української ідентичності".

На резолюцію вже відреагував голова Парламенту України Руслан Стефанчук. Вітаючи рішення британських колег, він зазначив: "Це рішення — про відновлення історичної справедливості й нагадування світу, що подібні злочини більше ніколи не мають повторитися".

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Які країни визнали Голодомор геноцидом українського народу

Голодомор визнали геноцидом вже 30 країн світу. Лише у 2023 році резолюції про свідоме знищення Радянським Союзом українців ухвалили вищі законодавчі органи Бельгії, Болгарії та Ісландії. 23 травня декларацію про визнання голодомору геноцидом українського народу ухвалив парламент Словенії, 17 травня відповідне рішення ухвалив Сенат Франції.

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