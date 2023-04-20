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Велосипеды, мотоциклы или одежда: как украинцы могут бесплатно получить имущество

20 апреля 2023 15:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как украинцы могут бесплатно получить имущество — список вещей
Человек едет на велосипеде в Киеве. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинцы бесплатно могут получить стиральную машину, тренажер, велосипеды, мотоцикл, одежду разных торговых марок и другое имущество. Все это было конфисковано Государственной исполнительной службой, прошло аукцион и теперь раздается гражданам на безвозмездной основе.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

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Какое имущество могут получить украинцы

  • 4 велосипеда,
  • 318 единиц одежды разных торговых марок,
  • стиральная машина "LG F2WN4S6S0",
  • тренажер "Life Fitness Hammer Strenght",
  • 300 единиц поворотных механизмов,
  • 938 единиц комплектующих к компьютеру,
  • мотоцикл SPARK.

Кто может получить

Претендовать на бесплатную передачу могут:

  • военные формирования,
  • заведения здравоохранения,
  • учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа,
  • приемные семьи,
  • некоторые дома ребенка при учреждениях исполнения наказаний.

Куда подавать заявку

Для того чтобы получить вышеприведенное имущество необходимо направить запрос-заявку в волынский суд, поскольку судьба данного имущества рассматривалась именно там. Сделать это нужно до 13 мая.

Чтобы претендовать на стиральную машину, велосипеды, комплектующие для компьютерной техники и поворотные механизмы, нужно подавать заявку по адресу: 43000, Волынская область, Луцк, Луцкий район, улица Владимирская, 1, тел. (0332) 78-46-60, e-mail: [email protected]

А если хотите получить байк, следует обращаться сюда: 45200, Волынская область, город Киверцы, улица Шевченко, дом. 6, тел.: (03365) 3-28-34, (03365) 2-15-70, электронная почта: [email protected]

Как получить конфискованное имущество от государства бесплатно

Для разъяснения процедуры бесплатного получения конфискованного имущества была подготовлена специальная видеоинструкция с ответами на все важные вопросы:

Напомним, украинцы смогут получить единовременную денежную помощь за причиненный вред жизни и здоровью в результате российской военной агрессии. Выплаты будут достигать 800 тыс. грн.

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