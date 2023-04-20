Как украинцы могут бесплатно получить имущество — список вещей

Велосипеды, мотоциклы или одежда: как украинцы могут бесплатно получить имущество
Украинцы бесплатно могут получить стиральную машину, тренажер, велосипеды, мотоцикл, одежду разных торговых марок и другое имущество. Все это было конфисковано Государственной исполнительной службой, прошло аукцион и теперь раздается гражданам на безвозмездной основе.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
Какое имущество могут получить украинцы
- 4 велосипеда,
- 318 единиц одежды разных торговых марок,
- стиральная машина "LG F2WN4S6S0",
- тренажер "Life Fitness Hammer Strenght",
- 300 единиц поворотных механизмов,
- 938 единиц комплектующих к компьютеру,
- мотоцикл SPARK.
Кто может получить
Претендовать на бесплатную передачу могут:
- военные формирования,
- заведения здравоохранения,
- учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа,
- приемные семьи,
- некоторые дома ребенка при учреждениях исполнения наказаний.
Куда подавать заявку
Для того чтобы получить вышеприведенное имущество необходимо направить запрос-заявку в волынский суд, поскольку судьба данного имущества рассматривалась именно там. Сделать это нужно до 13 мая.
Чтобы претендовать на стиральную машину, велосипеды, комплектующие для компьютерной техники и поворотные механизмы, нужно подавать заявку по адресу: 43000, Волынская область, Луцк, Луцкий район, улица Владимирская, 1, тел. (0332) 78-46-60, e-mail: [email protected]
А если хотите получить байк, следует обращаться сюда: 45200, Волынская область, город Киверцы, улица Шевченко, дом. 6, тел.: (03365) 3-28-34, (03365) 2-15-70, электронная почта: [email protected]
Как получить конфискованное имущество от государства бесплатно
Для разъяснения процедуры бесплатного получения конфискованного имущества была подготовлена специальная видеоинструкция с ответами на все важные вопросы:
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