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Велосипеди, мотоцикли чи одяг: як українці можуть безкоштовно отримати майно

20 квітня 2023 15:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як українці можуть безкоштовно отримати майно — перелік речей
Чоловік їде на велосипеді у Києві. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українці безкоштовно можуть отримати пральну машину, тренажер, велосипеди, мотоцикл, одяг різних торгових марок та інше майно. Все це було конфісковано Державною виконавчою службою, пройшло аукціон і тепер роздається громадянам на безоплатній основі.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

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Яке майно можуть отримати українці

  • 4 велосипеди,
  • 318 одиниць одягу різних торгових марок,
  • пральна машина "LG F2WN4S6S0",
  • тренажер "Life Fitness Hammer Strenght",
  • 300 одиниць поворотних механізмів,
  • 938 одиниць комплектуючих до комп'ютера,
  • мотоцикл SPARK.

Хто може отримати

Претендувати на безоплатну передачу можуть:

  • військові формування,
  • заклади охорони здоров'я,
  • установи, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу,
  • прийомні сім'ї,
  • деякі будинки дитини при установах виконання покарань.

Куди подавати заявку

Для того, аби отримати вищенаведене майно необхідно направити запит-заявку до волинського суду, оскільки доля даного майна розглядалася саме там. Зробити це потрібно до 13 травня.

Щоб претендувати на пральну машину, велосипеди, комплектуючі для комп'ютерної техніки та поворотні механізми, потрібно подавати заявку за такою адресою: 43000, Волинська область, Луцьк, Луцький район, вулиця Володимирська, 1, тел. (0332) 78-46-60, e-mail: [email protected]

А якщо бажаєте отримати байк, слід звертатися сюди: 45200, Волинська область, місто Ківерці, вулиця Шевченка, будинок. 6, тел.: (03365) 3-28-34, (03365) 2-15-70, електронна пошта: [email protected]

Як отримати конфісковане майно від держави безкоштовно

Для роз'яснення процедури безкоштовного отримання конфіскованого майна було підготовлено спеціальну відеоінструкцію з відповідями на всі важливі питання:

Нагадаємо, українці зможуть отримати одноразову грошову допомогу за заподіяну шкоду життю та здоров'ю унаслідок російської воєнної агресії. Виплати сягатимуть 800 тис. грн.

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