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Верещук рассказала, какие категории населения смогут бесплатно получить дрова

15 октября 2023 19:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Верещук рассказала, какие категории населения смогут бесплатно получить дрова
Вице-премьер-министр Ирина Верещук. Фото: facebook/vereshchuk
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В 2023 году наше государство получит от иностранных партнеров 2,6 миллиарда гривен на дрова для украинцев. Некоторая часть населения получит их бесплатно.

Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире телемарафона "Единые новости".

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Она отметила, что дрова смогут получить жители населенных пунктов прифронтовых областей, определенных в специальном приказе Министерства реинтеграции.

По словам Верещук, все будет зависеть от того, в каких городах или селах живут люди, некоторым будут выдавать наличные на местах, а другим будут привозить домой.

Отмечается, что в Госпредприятии "Леса Украины" вместе с Укрзализныцей уже занимаются разработкой маршрутов доставки.

Особое внимание будет уделено уязвимым группам населения, а именно:

  • женщинам с детьми;
  • маломобильным и одиноким людям.

Помощь от партнеров

Кроме того, глава министерства выразила благодарность координатору системы ООН в Украине Дениз Браун, которая провела работу по этому вопросу. В этом году Украина согласовала с партнерами сосредоточение власти на расходах по безопасности государства, а международные доноры вдвое увеличат расходы на закупку дров.

"Сумма этих потребностей составляет 2,6 млрд грн из 5 млрд на прохождение зимы в целом", — объяснила она.

Напомним, Одесская область усиленно продолжает готовиться к отопительному сезону. По состоянию на конец сентября 86% мощностей региона готовы обеспечить осенне-зимний период с минимальными или без них отключениями, если не будет обстрелов энергетической инфраструктуры.

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