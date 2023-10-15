Верещук розповіла, які категорії населення зможуть безплатно отримати дрова
У 2023 році наша держава отримає від іноземних партнерів 2,6 мільярдів гривень на дрова для українців. Деяка частина населення отримає їх безплатно.
Про це заявила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Хто зможе отримати дрова
Вона зауважила, що дрова зможуть отримати жителі населених пунктів прифронтових областей, які є визначеними в спеціальному наказі Міністерства реінтеграції.
За словами Верещук, все буде залежати від того, в яких містах чи селах живуть люди, декому будуть видавати готівку на місцях, а іншим будуть привозити додому.
Зазначається, що у Держпідприємстві "Ліси України" разом з Укрзалізницею вже займаються розробкою маршрутів доставки.
Особлива увага буде приділена вразливим групам населення, а саме:
- жінкам з дітьми;
- маломобільним та одиноким людям.
Допомога від партнерів
Крім того, глава міністерства висловила вдячність координаторці системи ООН в Україні Деніз Браун, яка провела роботу по цьому питанню. Цього року Україна узгодила з партнерами зосередження влади на витратах щодо безпеки держави, а міжнародні донори вдвічі збільшать видатки на закупівлю дров.
"Сума цих потреб становить 2,6 млрд грн із 5 млрд на проходження зими загалом", — пояснила вона.
Нагадаємо, Одещина посилено продовжує готуватися до опалювального сезону. Станом на кінець вересня 86% потужностей регіону готові забезпечити осінньо-зимовий період з мінімальними відключеннями або без них, якщо не буде обстрілів енергетичної інфраструктури.
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