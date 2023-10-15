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Верещук розповіла, які категорії населення зможуть безплатно отримати дрова

15 жовтня 2023 19:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Верещук розповіла, які категорії населення зможуть безплатно отримати дрова
Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук. Фото: facebook/vereshchuk
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У 2023 році наша держава отримає від іноземних партнерів 2,6 мільярдів гривень на дрова для українців. Деяка частина населення отримає їх безплатно. 

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Хто зможе отримати дрова

Вона зауважила, що дрова зможуть отримати жителі населених пунктів прифронтових областей, які є визначеними в спеціальному наказі Міністерства реінтеграції.

За словами Верещук, все буде залежати від того, в яких містах чи селах живуть люди, декому будуть видавати готівку на місцях, а іншим будуть привозити додому. 

Зазначається, що у Держпідприємстві "Ліси України" разом з Укрзалізницею вже займаються розробкою маршрутів доставки. 

Особлива увага буде приділена вразливим групам населення, а саме:

  • жінкам з дітьми;
  • маломобільним та одиноким людям.

Допомога від партнерів

Крім того, глава міністерства висловила вдячність координаторці системи ООН в Україні Деніз Браун, яка провела роботу по цьому питанню. Цього року Україна узгодила з партнерами зосередження влади на витратах щодо безпеки держави, а міжнародні донори вдвічі збільшать видатки на закупівлю дров. 

"Сума цих потреб становить 2,6 млрд грн із 5 млрд на проходження зими загалом", — пояснила вона.

Нагадаємо, Одещина посилено продовжує готуватися до опалювального сезону. Станом на кінець вересня 86% потужностей регіону готові забезпечити осінньо-зимовий період з мінімальними відключеннями або без них, якщо не буде обстрілів енергетичної інфраструктури. 

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