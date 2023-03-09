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Верещук заявила, что родители не могут отказаться от принудительной эвакуации детей из Бахмута

9 марта 2023 13:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Ирина Верещук объяснила требование к родителям во время принудительной эвакуации детей
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Принудительная эвакуация несовершеннолетних из Бахмута обязательна. Противодействие этому процессу может квалифицироваться как преступление по ст. 166 УК Украины (сознательное подвергание ребенка физической опасности).

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции Ирина Верещук.

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Где будет происходить принудительная эвакуация детей

Верещук напомнила постановление Кабмина о принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.

Глава Минреинтеграции отметила, что принудительная эвакуация сейчас касается только Бахмута.

Отказаться нельзя

Ирина Верещук заверила, что силу в этом процессе применять не будут.

"Речь не идет об отнятии детей у родителей. Речь не идет о применении физического принуждения", — подчеркнула министерша.

Но, добавила чиновница, согласно юридическим особенностям принудительной эвакуации — от нее нельзя отказаться, в частности, один из родителей обязательно должен уехать вместе с несовершеннолетним членом семьи во время эвакуации.

Уголовная ответственность родителей

Верещук добавила, что за активное противодействие принудительной эвакуации родители могут попасть под суд.

"Следует помнить о статье 166 Уголовного кодекса, согласно которой родители могут быть привлечены к уголовной ответственности за сознательное подвергание ребенка физической опасности", — подчеркнула представитель Кабмина.

Напомним, 7 марта Кабмин утвердил принудительную эвакуацию детей из зоны активных боевых действий.

Фото: Facebook Ирины Верещук

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