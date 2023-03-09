Верещук заявила, что родители не могут отказаться от принудительной эвакуации детей из Бахмута

Ирина Верещук объяснила требование к родителям во время принудительной эвакуации детей

Принудительная эвакуация несовершеннолетних из Бахмута обязательна. Противодействие этому процессу может квалифицироваться как преступление по ст. 166 УК Украины (сознательное подвергание ребенка физической опасности).

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции Ирина Верещук.

Где будет происходить принудительная эвакуация детей

Верещук напомнила постановление Кабмина о принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.

Глава Минреинтеграции отметила, что принудительная эвакуация сейчас касается только Бахмута.

Отказаться нельзя

Ирина Верещук заверила, что силу в этом процессе применять не будут.

"Речь не идет об отнятии детей у родителей. Речь не идет о применении физического принуждения", — подчеркнула министерша.

Но, добавила чиновница, согласно юридическим особенностям принудительной эвакуации — от нее нельзя отказаться, в частности, один из родителей обязательно должен уехать вместе с несовершеннолетним членом семьи во время эвакуации.

Уголовная ответственность родителей

Верещук добавила, что за активное противодействие принудительной эвакуации родители могут попасть под суд.

"Следует помнить о статье 166 Уголовного кодекса, согласно которой родители могут быть привлечены к уголовной ответственности за сознательное подвергание ребенка физической опасности", — подчеркнула представитель Кабмина.

Напомним, 7 марта Кабмин утвердил принудительную эвакуацию детей из зоны активных боевых действий.

Фото: Facebook Ирины Верещук