​​​​​​​Верещук заявила, що батьки не можуть відмовитися від примусової евакуації дітей з Бахмута

Ірина Верещук пояснила вимогу до батьків під час примусової евакуації дітей

Примусова евакуація неповнолітніх з Бахмута є обов’язковою. Протидія цьому процесу може кваліфікуватися як злочин за ст. 166 КК України (свідоме піддання дитини фізичній небезпеці).

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Де відбуватиметься примусова евакуація дітей

Верещук нагадала постанову Кабміну про примусову евакуацію дітей із зон активних бойових дій.

Очільниця Мінреінтеграції зазначила, що примусова евакуація зараз стосується лише Бахмута.

Відмовитися не можна

Ірина Верещук запевнила, що силу під час цього процесу застосовувати не будуть.

"Не йдеться про відбирання дітей у батьків. Не йдеться про застосування фізичного примусу", — наголосила міністерка.

Але, додала чиновниця, згідно із юридичними особливостями примусової евакуації — від неї не можна відмовитися, зокрема, один із батьків обов’язково має виїхати разом із неповнолітнім членом родини під час евакуації.

Кримінальна відповідальність батьків

Верещук додала, що за активну протидію примусовій евакуації батьки можуть потрапити під суд.

"Слід пам’ятати про статтю 166 Кримінального кодексу, згідно з якою батьків може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за свідоме піддання дитини фізичній небезпеці", — наголосила представниця Кабміну.

Нагадаємо, 7 березня Кабмін затвердив примусову евакуацію дітей із зони активних бойових дій.

Фото: Facebook Ірини Верещук