Верховная Рада рассмотрит законопроект об уменьшении предельного возраста призывников

Украинские военнослужащие проходят обучение. Фото: УНИАН / Шмаков Валерий

Вчера, 9 мая, Верховная Рада получила законопроект о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе". Рассматривается уменьшение призывного возраста.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины на своем сайте.

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Законопроект о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" снижение максимального возраста состоящих на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Инициаторами таких поправок были Минобороны по сотрудничеству с Вооруженными силами Украины. По их словам, во время военного положения нет нужды в призывниках старше 27 лет.

Напомним, что 5 мая Кабинет министров утвердил поправки к законопроекту "О воинской обязанности и военной службе", предусматривающие уменьшение предельного возраста призывников на военном учете с 27 до 25 лет.

Также мы сообщали, что в законопроект об утверждении указов о продлении срока действия военного положения добавлены новые детали. Таким образом, продолжат также и мобилизацию сроком на 90 дней.

Добавим, что в Украине продлили срок мобилизации и военное положение. 2 мая за это проголосовало большинство депутатов Верховной рады.