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Верховна Рада розгляне законопроєкт про зменшення граничного віку призовників

10 травня 2023 00:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Верховна Рада розгляне законопроєкт про зменшення граничного віку призовників
Українські військовослужбовці проходять навчання. Фото: УНІАН / Шмаков Валерій
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчора, 9 травня, Верховна Рада отримала законопроєкт про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Розглядатиметься зменшення призовного віку.

Про це повідомляє Верховна Рада України на своєму сайті.

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Деталі

Законопроєкт про внесення змін до закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу" зниження максимального віку призовників, які перебувають на військовому обліку, з 27 до 25 років.

Ініціаторами таких поправок були Міноборони у співпраці зі Збройними силами України. За їхніми словами, під час воєнного стану немає потреби в призовниках старших 27 років.

Нагадаємо, що 5 травня Кабінет міністрів затвердив поправки до законопроєкту "Про військовий обов'язок та військову службу", які передбачають зменшення граничного віку призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.

Також ми повідомляли, що в законопроєкт про затвердження указів щодо продовження терміну дії воєнного стану додано нові деталі. Таким чином продовжать також і мобілізацію строком на 90 днів.

Додамо, що в Україні продовжили строк мобілізації та воєнний стан. 2 травня за це проголосувало більшість депутатів Верховної ради.

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