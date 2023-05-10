Верховна Рада розгляне законопроєкт про зменшення граничного віку призовників
Вчора, 9 травня, Верховна Рада отримала законопроєкт про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Розглядатиметься зменшення призовного віку.
Про це повідомляє Верховна Рада України на своєму сайті.
Деталі
Законопроєкт про внесення змін до закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу" зниження максимального віку призовників, які перебувають на військовому обліку, з 27 до 25 років.
Ініціаторами таких поправок були Міноборони у співпраці зі Збройними силами України. За їхніми словами, під час воєнного стану немає потреби в призовниках старших 27 років.
Нагадаємо, що 5 травня Кабінет міністрів затвердив поправки до законопроєкту "Про військовий обов'язок та військову службу", які передбачають зменшення граничного віку призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.
Також ми повідомляли, що в законопроєкт про затвердження указів щодо продовження терміну дії воєнного стану додано нові деталі. Таким чином продовжать також і мобілізацію строком на 90 днів.
Додамо, що в Україні продовжили строк мобілізації та воєнний стан. 2 травня за це проголосувало більшість депутатів Верховної ради.