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Верховный Суд отказал военнослужащему, получившему травму на войне, в денежной помощи

5 ноября 2023 02:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Верховный Суд отказал военнослужащему, получившему травму на войне, в денежной помощи
Украинский военный получил ранения на поле боя. Фото: Армия.
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Верховный суд Украины отказал военнослужащему в праве на получение единовременного пособия в связи с ранением на фронте. Мужчина получил 3 группу инвалидности

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Военнослужащий ВСУ получил травму, связанную с защитой Родины.

Мужчине 2018 года установили 20% потери трудоспособности в результате травмы, связанной с защитой Родины, произошедшей 18 июля 2017 года.

После этого защитник продолжил участие в боевых действиях на фронте на территории Луганской и Донецкой областей.

В октябре 2021 года он прошел медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссии. Впоследствии ему выдали свидетельство, которое "связано с защитой Родины".

"Приказом начальника Ужгородского зонального отдела Военной службы правопорядка от 25 октября 2021 года главный сержант уволен в запас в соответствии с подпунктом "б" (по состоянию здоровья), с 25 октября 2021 исключен из личного состава и всех видов обеспечения", — говорится в сообщении.

Ранее мы показывали, что по Сети распространяется видео, на котором экснардеп Олег Ляшко и его охранник Евгений Стипанюк поют российские песни. Последний накануне попал в громкий скандал.

Также мы писали, что Печерский суд Киева не применил меру ограничения к руководителю национальной медицинской службы Украины Наталье Гусак .

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