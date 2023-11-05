Верховний Суд відмовив військовому, який отримав травму на війні, у грошовій допомозі
Верховний суд України відмовив військовослужбовцю у праві на отримання одноразової грошової допомоги у зв`язку з пораненням на фронті. Чоловік отримав 3 групу інвалідності
Про це пише Судово-юридична газета.
Що відомо про справу військового
Військовослужбовець ЗСУ отримав травму пов`язану із захистом Батьківщини.
Чоловіку 2018 року встановили 20% втрати працездатності внаслідок травми пов`язаної із захистом Батьківщини, що сталася 18 липня 2017 року.
Після цього захисник продовжив брав участь у бойових діях на фронті на території Луганської та Донецької областей.
У жовтні 2021 року він пройшов медичний огляд військово-лікарської комісії. Згодом йому видали свідоцтво, яке "пов`язано із захистом Батьківщини".
"Наказом начальника Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку від 25 жовтня 2021 року головного сержанта звільнено у запас відповідно до підпункту "б" (за станом здоров`я), з 25 жовтня 2021 року виключено із особового складу та всіх видів забезпечення", — мовиться у повідомленні.
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