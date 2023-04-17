Наводнение в Украине: почему так много воды и какие регионы в опасности

Весенние дожди в Украине привели к выходу реки Днепр с берегов. Фото: Олег Переверзев/Новини.LIVE

По данным Укргидрометеоцентра, сейчас в Украине наблюдается сезонное повышение уровня воды в реках Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг. Это уже ощутили жители Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей, а также Киева.

Однако ситуация все еще не угрожающая, заверили и спасатели, и ведущие эксперты.

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Водополье в Украине: кого затопило больше всего и какая ситуация в Киеве

По состоянию на понедельник 17 апреля в Украине подтоплены 852 домохозяйства. Больше всего из них — на Черниговщине (474), Черкащине и Днепропетровщине.

Спасатели помогают жителям Кременчугского района Полтавщины. Фото: ГСЧС

А в Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтопило 10 тыс. 762 гектара сельскохозяйственных угодий.

Последствия весеннего водополья в Украине. Фото: ГСЧС

В Киевской области в селе Погребы Броварского района подтоплены 10 приусадебных участков, а вот жилых домов не наблюдается, говорят в ГСЧС. Из зоны подтопления перевезено 6 человек.

В поселке Иванков Вышгородского района на реке Тетере поднятия уровня воды не наблюдается. В отличие от реки Десна, где за сутки вода поднялась на 12 см. Больше всего пострадали села Литки и Рожны Броварского района.



По данным Укргидрометцентра, пик весеннего наводнения в Киеве ожидают примерно субботу 22 апреля. Из-за выхода Днепра из берегов подтоплены столичные парки "Муромец", Гидропарк, Труханов остров, залив Галерна, село Корчеватое и частные участки в районе Осокорков. В этом году уровень воды превышает прошлогодний 0,5-1 метр.

Наводнение в Киеве 17 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Наводнение в Киеве 17 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Наводнение в Киеве 17 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Наводнение в Киеве 17 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Наводнение в Киеве 17 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Наводнение в Киеве 17 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Наводнение в Киеве 17 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Наводнение в Киеве 17 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Наводнение в Киеве 17 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Наводнение в Киеве 17 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Наводнение в Киеве 17 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Наводнение в Киеве 17 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE 1 / 12

"Главная причина подтоплений – это весеннее наводнение и регулярные осадки, которые привели к увеличению воды в реках. Кроме того, уровень Днепра в Киеве всегда регулировался за счет работы каскада днепровских ГЭС. Но Каховская ГЭС пока не работает в полном технологическом режиме, поэтому скорректировать ситуацию пытаются другие дамбы", — говорится в сообщении КГГА.

Почему возникло весеннее водополья: версия авторитетного эксперта

По словам Михаила Яцюка, директора Института водных проблем и милиорации, весеннее водополье вызвано двумя факторами. Это война и неурегулированный вопрос управления водными ресурсами. В комментарии Новини.LIVE он рассказал, что из-за аномальных осадков сейчас вся территория Украины переувлажнена.

Михаил Яцюк. Фото: Униан

Выпавшие осадки превышают не только месячные нормы, но и в целом норму для этого периода года. Потому сформировалась высокая водность. К тому же, перед началом осадков территория страны была переувлажнена, из-за чего не было накопленного эффекта. То есть почва не смогла впитать в себя часть влаги.

"Предыдущие годы были достаточно маловодными, а весна — это период формирования стоков и накопления источников. То есть водохранилища и пруды уже были заполнены. И когда ушли большие осадки, не было возможности срезать пики паводков. Это повлекло за собой подтопление и затопление территорий", — уточнил он.

Спасатели помогут жителям Черниговщины. Фото: ГСЧС

Также по словам Яцюка, отражение наложила война, потому что украинские водные объекты в определенной степени являются еще и защитными сооружениями. Их использовали для повышения непроходимости врага, максимально зарегулировав сток.

Есть еще одна причина, по которой произошло подтопление, говорит Яцюк, и это перманентная реформа по управлению водного хозяйства и водными ресурсами.

Из-за весенних дождей Днепр вышел из берегов. Фото: Новини.LIVE

"До сих пор не ясно, кто в стране отвечает за управление водными ресурсами, кто за водохозяйственную инфраструктуру. Когда идет высокая вода, система управления не отработана и неэффективна, особенно на севере страны. Тамошние территории переувлажненные, имеют много миллиоративных систем, реки превращены в водоприемники, но управление миллиоративной инфраструктурой или крайне неэффективное или кое-где совсем никак не осуществляется", —подчеркнул Яцюк.

Когда же спадет вода в Украине

По его словам, нынешняя ситуация с подтоплением все же не является критической и угрожающей. Если правильно подойти к ее решению, можно перераспределить воду по накопительным источникам и сделать превентивные сбросы там, где это возможно. Возможно, с военной точки зрения, что прежде всего касается северо-западных областей Украины.

Подтопление в Киевской области. Фото: ГСЧС

"В ближайшие дни и недели, когда наладится гидравлический режим, сработают накопительные возможности почвы, территорий, повысится температура воздуха, из-за чего начнется испарение, баланс отрегулируется", — уточнил эксперт.

Причастна ли к подтоплению Украины Беларусь и что будет с посевной?

В интернете и социальных сетях появилось немало предположений о том, что Беларусь может умышленно подтапливать Украину. Там тоже зафиксировано наводнение, из-за чего белорусы могут целенаправленно сбрасывать в реку Припять дополнительную воду.

"Из-за войны не могу комментировать действия белорусских властей. Кое-что действительно зависит от ситуации в бассейне реки Припять, но в целом в большей степени все-таки зависит от Украины", — уточнил Яцюк.

А вот на что точно повлияет подтопление, это на посевную кампанию, говорит эксперт. Еще в феврале Института водных проблем и милиорации проводил обследование полесских территорий о возможности использования мелиорированных земель и отмечал процессы подтопления и затопления.

Подтопление в Киевской области Фото: ГСЧС

А тут на этом фоне в марте-апреле выпало еще и большое количество осадков. Север Украины — это равнинная территория, у которой нет больших накопительных водных источников, как водохранилища. А те, что были, например, пруды, и так были наполнены. Их не опорожнили, что и увеличило масштабы наводнения. Это в свою очередь приведет к немалым проблемам для аргариев, и не только на северо-западе.

"Фермеры говорят, что не могут начинать посевную кампанию ни на юге, ни в центаральной части Украины из-за переувлажнения почв. Поля затоплены или подтоплены, а уже засеянные будут нести убытки", — подытожил Яцюк.

Когда же закончатся затяжные дожди?

По прогнозам украинского синоптика Наталки Диденко, особых изменений в погоде на эту неделю не видно. Дожди более вероятны на западе и юго-западе Украины, на остальной территории сыро, но без существенных осадков. Но в целом, периодические дожди все еще остаются.

Дожди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Ситуация с паводком, весенним водопольем остается сложной, вода прибывает", — подчеркнула Диденко.

В Укргидрометеоцентре добавляют, что на этой неделе по Киевщине небольшие дожди все еще возможны. В целом спасатели и синоптики уверяют, что гидрологическая ситуация в стране контролируется и находится на усиленном контроле ГСЧС.

По данным КГГА, если последствия наводнения повлекли за собой повреждение имущества или другой ущерб предприятиям, такие случаи будут рассматриваться в рамках работы районных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.