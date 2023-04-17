Повінь в Україні: чому так багато води і які регіони в небезпеці

Весняні дощі в Україні спричинили вихід річки Дніпро із берегів. Фото: Олег Переверзєв/Новини.LIVE

За даними Укргідрометеоцентру, наразі в Україні спостерігається сезонне підняття рівня води у річках Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг. Це вже відчули жителі Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей та Києва.

Проте ситуація все ще не загрозлива, запевнили і рятувальники, і провідні експерти.

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Водопілля в Україні: кого затопило найбільше і яка ситуація у Києві

Станом на понеділок 17 квітня в Україні підтоплені 852 домогоспорадрства. Найбільше з них — на Чернігівщині (474), Черкащині та Дніпропетровщині.

Рятувальники допомагають мешканцям Кременчуцького району Полтавщини. Фото: ДСНС

А у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтопило 10 тис. 762 гектари сільськогосподарських угідь.

Наслідки весняної повені в Україні. Фото: ДСНС

На Київщині у селі Погреби Броварського району підтоплені 10 присадибних ділянок, а от житлових будинків не спостерігається, кажуть у ДСНС. Із зони підтоплення перевезено 6 осіб.

У селищі Іванків Вишгородського району на річці Тетерів підняття рівня води не спостерігається. На відміну від річки Десна, де за добу вода піднялася на 12 см. Найбільше постраждали села Літки та Рожни, що у Броварському районі.

За даними Укргідрометцентру, пік весняної повені у Києві очікують приблизно на суботу 22 квітня. Через вихід Дніпра із берегів, підтоплені столичні парки "Муромець", Гідропарк, Труханів острів, затока Галерна, село Корчувате та приватні ділянки в районі Осокорків. Цьогоріч рівень води перевищує минулорічний на 0,5-1 метр.

Повінь у Києві 17 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Повінь у Києві 17 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Повінь у Києві 17 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Повінь у Києві 17 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Повінь у Києві 17 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Повінь у Києві 17 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Повінь у Києві 17 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Повінь у Києві 17 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Повінь у Києві 17 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Повінь у Києві 17 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Повінь у Києві 17 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE 1 / 11

"Головна причина підтоплень — це весняна повінь та регулярні опади, що призвели до збільшення води в річках. Окрім того, рівень Дніпра у Києві завжди регулювався за рахунок роботи каскаду дніпровських ГЕС. Але Каховська ГЕС наразі не працює у повному технологічному режимі, тому скоригувати ситуацію намагаються інші греблі", — йдеться у повідомленні КМДА.

Чому виникла весняна повінь: версія авторитетного експерта

За словами Михайла Яцюка, директора Інституту водних проблем та меліорації, весняна повінь спричинена двома факторами. Це війна та неурегульоване питання управління водними ресурсами. У коментарі Новини.LIVE він розповів, що через аномальні опади, наразі вся територія України перезволожена.

Михайло Яцюк. Фото: УНІАН

Адже опади, які випали, перевищують не лише місячні норми, а й загалом норму для цього періоду року. Тому сформувалась висока водність. До того ж перед початком опадів територія країни була перезволожена, через що не було накопиченого ефекту. Тобто ґрунт не зміг увібрати в себе частину вологи.

"Попередні роки були досить маловодними, а весна — це період формування стоків та накопичення джерел. Тобто водосховища і ставки вже були заповнені. І коли пішли великі опади, не було можливості зрізати піки паводків. Це спричинило підтоплення та затоплення територій", — уточнив він.

Рятувальники допомають мешканцям Чернігівщини. Фото: ДСНС

Також, за словами Яцюка, відбиток наклала війна, бо українські водні обʼєкти певною мірою є ще й захисними спорудами. Їх використали для підвищення непрохідності ворога, максимально зарегулювавши стік.

Є ще одна причина, через яку сталося підтоплення, каже Яцюк, і це перманентна реформа з управління водного господарства та водними ресурсами.

Через весняні дощі річка Дніпро вийшла з берегів. Фото: Новини.LIVE

"Досі не ясно, хто в країні відповідає за управління водними ресурсами, хто за водогосподарську інфраструктуру. Коли йде висока вода, система управління не відпрацьована і неефективна, особливо на півночі. Тамтешні території були перезволожені, мають багато меліоративних систем, річки перетворені у водоприймачах, але управління меліоративною інфраструктурою або вкрай неефективне або подекуди зовсім ніяк не здійснюється", — наголосив Яцюк.

Коли ж спаде вода в Україні

Проте за його словами, нинішня ситуація із підтопленням все-таки не є критичною та загрозливою. Якщо правильно підійти до її вирішення, можна перерозподілити воду по накопичувальних джерелах і зробити превентивні скиди там, де це можливо. Можливо, з військової точки зору, що передусім стосується північно-західних областей України.

Підтоплення на Київщині. Фото: ДСНС

"У найближчі дні та тижні, коли налагодиться гідравлічний режим, спрацюють накопичувальні можливості грунту, територій, підвищиться температура повітря, через що розпочнеться випаровування, вожний баланс відрегулюється", — уточнив експерт.

Чи причетна до підтоплення України Білорусь і що буде з посівною?

В інтернеті та соціальних мережах зʼявилося чимало припущень про те, що Білорусь може навмисне підтоплювати Україну. Там теж зафіксована повінь, через що білоруси можуть ціленаправлено скидати у річку Припʼять додаткову воду.

"Через війну не можу коментувати дії білоруської влади. Дещо справді залежить від ситуації у басейні річки Припʼять, але загалом у більшій мірі все-таки залежить від України", — уточнив Яцюк.

А от на що точно вплине підтоплення, то це на посівну кампанію, каже експерт. Ще у лютому Інституту водних проблем та меліорації проводив обстеження поліських територій щодо можливості використання меліорованих земель і відзначав процеси підтоплення і затоплення.

Підтоплення у Київській області. Фото: ДСНС

І тут на цьому фоні у березні-квітні випала ще й велика кількість опадів. Північ України — це рівнинна територія, яка немає великих накопичувальних таких водних джерел, як водосховища. А ті, що були, наприклад, ставки, і так були наповнені. Їх не спорожнили, що й збільшило масштаби повені. Це в свою чергу спричинить чималі проблеми для аргаріїв, і не лише на північному заході.

"Фермери говорять, що не можуть починати посівну кампанію ні на півдні, ні у центаральній частині України через перезволоження ґрунтів. Поля затоплені або підтоплені, а ті, що вже засіяні, матимуть збитки", — підсумував Яцюк.

То коли ж закінчаться затяжні дощі?

За прогнозами української синоптикині Наталки Діденко, особливих змін у погоді на цей тиждень не видно. Дощі більш ймовірні на заході та південному заході України, на решті території — вогко, але без істотних опадів. Загалом періодичні дощі все ще залишаються.

Дощі у Києві. Фото: Новини.LIVE

"Ситуація з паводком, весняним водопіллям залишається складнуватою, вода прибуває", — наголосила Діденко.

В Укргідрометеоцентрі додають, що на цьому тижні по Київщині невеликі дощі все ще можливі. Загалом рятувальники та синоптики запевняють, що гідрологічна ситуація у країні контрольована та перебуває на посиленому контролі ДСНС.

За даними КМДА, якщо наслідки повені спричинили пошкодження майна або іншу шкоду підприємствам, такі випадки розглядатимуть у рамках роботи районних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.