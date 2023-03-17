Весенние каникулы 2023 — даты отдыха украинских школьников

Весенние каникулы 2023: когда и сколько будут отдыхать украинские школьники
Традиционно весной в украинских школах начинаются весенние каникулы, которых с большим нетерпением ждут все школьники. Каждая школа может самостоятельно решать, когда именно ученики будут уходить на отдых. Но Министерство образования Украины дает общие рекомендации.
Рассказываем, когда в Украине должны начаться и завершиться весенние каникулы 2023 года.
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Каникулы весной 2023 года — даты
Стоит отметить, что из-за полномасштабной войны в школах продолжили обучение до 30 июня. В связи с этим рекомендованы даты для весенних каникул следующие: с 27 марта по 2 апреля.
Таким образом, продолжительность отдыха составит девять дней с учетом двух выходных перед каникулами.
А учебным заведениям, имеющим трехместную систему образования, рекомендуют проводить каникулы с 3 по 9 апреля.
Однако каждое учебное заведение может само устанавливать даты для отдыха учащихся, опираясь на безопасность, эпидемиологическую ситуацию и погодные условия. При этом каникулы не могут превышать 30 дней.
Следует отметить, что не все школы приняли решение придерживаться этих рекомендаций. Так, например, в Луцке школы выйдут на весенние каникулы с 20 по 27 марта, в Черкассах школьники будут отдыхать с 3 по 9 апреля 2023 года, а в Кременчуге (Полтавская область) отдых продлится с 20 по 26 марта.
Некоторые школы решили вообще не вводить в 2023 году весенние каникулы, например, в Черновицкой и Черкасской областях. Такое решение было принято, поскольку их ученики отдыхали на неделю дольше зимой.
Дополнительные выходные для школьников — даты
Для детей государственные праздники остались выходными днями. Поэтому украинские школьники будут дополнительно отдыхать:
- 1-4 мая (День труда и Пасха);
- 8-10 мая (День памяти и примирения).
Напомним, мы писали, что с 3 апреля по 31 мая (условно) будет продолжаться прием документов на зачисление детей в 1-е классы учебных заведений Одессы. Для тех, кто по объективным причинам не сможет своевременно подать заявления, будет сформирована база свободных мест.