Весняні канікули 2023 — дати відпочинку українських школярів

Запропоновані дати — рекомендація від Міністерства освіти та науки

Традиційно навесні в українських школах розпочинаються весняні канікули, на які з великим нетерпінням чекають усі школярі. Кожна школа може самостійно вирішувати, коли саме учні йтимуть на відпочинок. Але Міністерство освіти України надає загальні рекомендації.

Розповідаємо, коли в Україні мають розпочатися та завершитися весняні канікули 2023.

Канікули навесні 2023 року — дати

Варто зазначити, що через повномасштабну війну у школах продовжили навчання до 30 червня. У зв'язку з цим рекомендовані дати для весняних канікул наступні: з 27 березня по 2 квітня.

Таким чином, тривалість відпочинку складе дев'ять днів з урахуванням двох вихідних перед початком канікул.

А закладам освіти, що мають тримісну систему освіти, рекомендують проводити канікули з 3 по 9 квітня.

Проте кожен заклад освіти може сам встановлювати дати для відпочинку учнів, спираючись на безпекову та епідеміологічну ситуації й погодні умови. При цьому канікули не можуть перевищувати 30 днів.

Варто зазначити, що не всі школи прийняли рішення дотримуватися цих рекомендацій. Так, наприклад у Луцьку школи вийдуть на весняні канікули від 20 до 27 березня, в Черкасах школярі відпочиватимуть від 3 до 9 квітня 2023 року, а в Кременчуці (Полтавська область) відпочинок триватиме від 20 до 26 березня.

Також деякі школи вирішили взагалі не вводити у 2023 році весняні канікули, наприклад, у Чернівецькій та Черкаській областях. Таке рішення було ухвалено, оскільки їхні учні відпочивали на тиждень довше взимку.

Додаткові вихідні для школярів — дати

Для дітей державні свята залишилися вихідними днями. Тому українські школярі будуть додатково відпочивати:

1-4 травня (День праці та Великдень);

8-10 травня (День пам'яті та примирення).

Нагадаємо, ми писали, що з 3 квітня до 31 травня (умовно) триватиме приймання документів на зарахування дітей до 1-х класів закладів освіти Одеси. Для тих, хто з об’єктивних причин не зможе своєчасно подати заяви, буде сформовано базу вільних місць.