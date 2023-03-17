Весняні канікули 2023 — дати відпочинку українських школярів

Весняні канікули 2023: коли та скільки відпочиватимуть українські школярі
Традиційно навесні в українських школах розпочинаються весняні канікули, на які з великим нетерпінням чекають усі школярі. Кожна школа може самостійно вирішувати, коли саме учні йтимуть на відпочинок. Але Міністерство освіти України надає загальні рекомендації.
Розповідаємо, коли в Україні мають розпочатися та завершитися весняні канікули 2023.
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Канікули навесні 2023 року — дати
Варто зазначити, що через повномасштабну війну у школах продовжили навчання до 30 червня. У зв'язку з цим рекомендовані дати для весняних канікул наступні: з 27 березня по 2 квітня.
Таким чином, тривалість відпочинку складе дев'ять днів з урахуванням двох вихідних перед початком канікул.
А закладам освіти, що мають тримісну систему освіти, рекомендують проводити канікули з 3 по 9 квітня.
Проте кожен заклад освіти може сам встановлювати дати для відпочинку учнів, спираючись на безпекову та епідеміологічну ситуації й погодні умови. При цьому канікули не можуть перевищувати 30 днів.
Варто зазначити, що не всі школи прийняли рішення дотримуватися цих рекомендацій. Так, наприклад у Луцьку школи вийдуть на весняні канікули від 20 до 27 березня, в Черкасах школярі відпочиватимуть від 3 до 9 квітня 2023 року, а в Кременчуці (Полтавська область) відпочинок триватиме від 20 до 26 березня.
Також деякі школи вирішили взагалі не вводити у 2023 році весняні канікули, наприклад, у Чернівецькій та Черкаській областях. Таке рішення було ухвалено, оскільки їхні учні відпочивали на тиждень довше взимку.
Додаткові вихідні для школярів — дати
Для дітей державні свята залишилися вихідними днями. Тому українські школярі будуть додатково відпочивати:
- 1-4 травня (День праці та Великдень);
- 8-10 травня (День пам'яті та примирення).
Нагадаємо, ми писали, що з 3 квітня до 31 травня (умовно) триватиме приймання документів на зарахування дітей до 1-х класів закладів освіти Одеси. Для тих, хто з об’єктивних причин не зможе своєчасно подати заяви, буде сформовано базу вільних місць.