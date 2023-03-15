В Украине будет неблагоприятная погода 16 марта - данные Укргидрометцентра

Весну будет штормить не на шутку: какой будет завтра погода в Украине
В среду, 15 марта, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Местами ожидается дождь, мокрый снег и гололедица на дорогах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
-
В Минкульте окончательно определились с вопросом запрета выезда артистов заграницу
-
Пил из луж и ел крошки: история раненого украинского военного, найденного под Бахмутом
-
В Одессе можно бесплатно простерилизовать бездомных кошек
-
Защитник Мариуполя задонатил большую сумму на проект, послом которого является Оля Полякова
-
Дело киностудии имена Довженка: НАБУ завершило расследование
-
Футболист сборной Украины отдал на фронт собственный автомобиль
-
Стало известно, сколько Украина получила единиц нового вооружения и средств поражения
-
Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект
-
В Одессе водитель Mercedes переехал собаку и оставил ее умирать
-
В Харькове посадили за решетку харьковчанку, которая "наводила" врага на места дислокации ВСУ
Погода в Украине 16 марта
По прогнозам синоптиков, в западных областях ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега. В Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях – дождь.
На остальных территориях без существенных осадков, лишь днем в северных областях небольшой дождь.
На западе страны ночью на дорогах местами гололедица. В большинстве южных и центральных областях ночью и утром небольшой туман. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13, в северных, западных и Винницких областях 4-9° тепла.
Погода в Киеве
В Киеве и области 16 марта облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области:
- ночью 0-5° тепла;
- днем 4-9°.
- В Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.
Предупреждение об опасных явлениях
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) 16 марта ожидается высокогорье Ивано-Франковской области.
Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.
Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается на высокогорье Закарпатской области.
А о низкой снеголавинной опасности (1 уровень) 15-16 марта
предупреждают в горах Львовской и Черновицкой областей.
В настоящее время рекомендуется воздержаться от походов на высокогорье.
Напомним, в Верховной Раде выступают за срочное окончание отопительного сезона .
В некоторых регионах Украины на фоне потепления отопительный сезон 2022/2023 могут завершить уже на следующей неделе, на месяц раньше обычного. Это сэкономило бы ресурсы для следующей зимы.