В Украине будет неблагоприятная погода 16 марта - данные Укргидрометцентра

В Карпатах предупреждают о снеголавинной опасности

В среду, 15 марта, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Местами ожидается дождь, мокрый снег и гололедица на дорогах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 16 марта

По прогнозам синоптиков, в западных областях ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега. В Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях – дождь.

На остальных территориях без существенных осадков, лишь днем в северных областях небольшой дождь.

На западе страны ночью на дорогах местами гололедица. В большинстве южных и центральных областях ночью и утром небольшой туман. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13, в северных, западных и Винницких областях 4-9° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области 16 марта облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области:

ночью 0-5° тепла;

днем 4-9°.

В Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.

Предупреждение об опасных явлениях

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) 16 марта ожидается высокогорье Ивано-Франковской области.

Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается на высокогорье Закарпатской области.

А о низкой снеголавинной опасности (1 уровень) 15-16 марта

предупреждают в горах Львовской и Черновицкой областей.

В настоящее время рекомендуется воздержаться от походов на высокогорье.

Напомним, в Верховной Раде выступают за срочное окончание отопительного сезона .

В некоторых регионах Украины на фоне потепления отопительный сезон 2022/2023 могут завершить уже на следующей неделе, на месяц раньше обычного. Это сэкономило бы ресурсы для следующей зимы.