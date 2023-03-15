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Весну штормитиме не на жарт: якою буде завтра погода в Україні

15 березня 2023 16:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Україні буде несприятлива погода 16 березня - дані Укргідрометцентру
У Карпатах попереджають про сніголавинну небезпеку
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 15 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями очікується дощ, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 16 березня

За прогнозами синоптиків, у західних областях очікується мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. У Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях — дощ.

На решті територіях без істотних опадів, лише вдень у північних областях невеликий дощ.

На заході країни вночі на дорогах місцями ожеледиця. У більшості південних та центральних областях вночі та вранці невеликий туман. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13, у північних, західних та Вінницькій областях 4-9° тепла.

погода в Україні

Погода в Києві

У Києві та області 16 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень — невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Температура по області:

  • вночі 0-5° тепла;
  •  вдень 4-9°.
  • У Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.

Попередження про небезпечні явища

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) 16 березня очікується на високогір'ї Івано-Франківської області.

Синоптики попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Окрім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується на високогір'ї Закарпатської області.

А про низьку сніголавинну небезпеку (1 рівень) 15-16 березня 
попереджають у горах Львівської та Чернівецької областей.

У цей час рекомендується утриматись від походів на високогір'я. 

погода в Україні

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