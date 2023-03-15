В Україні буде несприятлива погода 16 березня - дані Укргідрометцентру

У Карпатах попереджають про сніголавинну небезпеку

У середу, 15 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями очікується дощ, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 16 березня

За прогнозами синоптиків, у західних областях очікується мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. У Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях — дощ.

На решті територіях без істотних опадів, лише вдень у північних областях невеликий дощ.

На заході країни вночі на дорогах місцями ожеледиця. У більшості південних та центральних областях вночі та вранці невеликий туман. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13, у північних, західних та Вінницькій областях 4-9° тепла.

Погода в Києві

У Києві та області 16 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень — невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Температура по області:

вночі 0-5° тепла;

вдень 4-9°.

У Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.

Попередження про небезпечні явища

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) 16 березня очікується на високогір'ї Івано-Франківської області.

Синоптики попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Окрім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується на високогір'ї Закарпатської області.

А про низьку сніголавинну небезпеку (1 рівень) 15-16 березня

попереджають у горах Львівської та Чернівецької областей.

У цей час рекомендується утриматись від походів на високогір'я.

Нагадаємо, у Верховній Раді виступають за термінове закінчення опалювального сезону.

У деяких регіонах України на тлі потепління опалювальний сезон 2022/2023 можуть завершити вже наступного тижня, на місяць раніше, ніж зазвичай. Це заощадило б ресурси для наступної зими.