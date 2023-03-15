В Україні буде несприятлива погода 16 березня - дані Укргідрометцентру

Весну штормитиме не на жарт: якою буде завтра погода в Україні
У середу, 15 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями очікується дощ, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода в Україні 16 березня
За прогнозами синоптиків, у західних областях очікується мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. У Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях — дощ.
На решті територіях без істотних опадів, лише вдень у північних областях невеликий дощ.
На заході країни вночі на дорогах місцями ожеледиця. У більшості південних та центральних областях вночі та вранці невеликий туман. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13, у північних, західних та Вінницькій областях 4-9° тепла.
Погода в Києві
У Києві та області 16 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень — невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с.
Температура по області:
- вночі 0-5° тепла;
- вдень 4-9°.
- У Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.
Попередження про небезпечні явища
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) 16 березня очікується на високогір'ї Івано-Франківської області.
Синоптики попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Окрім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується на високогір'ї Закарпатської області.
А про низьку сніголавинну небезпеку (1 рівень) 15-16 березня
попереджають у горах Львівської та Чернівецької областей.
У цей час рекомендується утриматись від походів на високогір'я.
Нагадаємо, у Верховній Раді виступають за термінове закінчення опалювального сезону.
У деяких регіонах України на тлі потепління опалювальний сезон 2022/2023 можуть завершити вже наступного тижня, на місяць раніше, ніж зазвичай. Це заощадило б ресурси для наступної зими.