Ветеранская политика в Украине: Шмыгаль рассказал, каких изменений ожидать уже в этом году
Одной из ключевых задач, которые определило правительство на этот год, будет формирование целостной и комплексной ветеранской политики. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал восемь направлений, по которым ведется работа.
Об этом Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства 30 марта.
-
Повышение тарифов на воду: в каких регионах установили новые цены
-
Дожди, лавины и потепление: в Укргидрометцентре удивили прогнозом погоды на завтра
-
Группа "Kalush Orchestra" стала амбассадором объединенной штурмовой бригады Нацполиции: детали
-
Притула рассказал о коте из Краматорска, который помог приобрести четыре пикапа для ВСУ
-
ГУР перехватили разговор оккупанта: без отпуска он перестреляет своих командиров
-
В Румынии изменят условия помощи украинцам: на какие суммы можно рассчитывать
-
Представители элит рф пытаются установить контакт с Украиной и просят гарантии безопасности, — ГУР
-
Манипуляции рф со сроками "зернового соглашения": посол сообщил, на чьей стороне Турция
-
Секреты украинских бабушек: как приготовить вкусный и нежный кулич по старинному рецепту
-
Цветет и пахнет: в Одессе посадили 50 тысяч маргариток и виол
Важность формирования ветеранской политики
Глава правительства подчеркнул, что в Украине необходимо создать достойные условия для адаптации и реабилитации ветеранов.
"Как общество, как нация, как государство мы всегда будем в долгу перед героями, защищающими свободу и независимость Украины. Работаем над тем, чтобы создать достойные условия для адаптации, реабилитации, развития и благосостояния ветеранов российско-украинской войны", — сказал премьер.
Основные стратегии ветеранской политики
Он отметил, что уже сейчас правительство начинает утверждение ряда стратегий, нормативных документов и запуска программ, в основе которых лежит новый подход в сфере ветеранской политики. В общей сложности Шмыгаль выделил восемь основных рамочных задач, стоящих перед правительством.
- Адаптация военнослужащих к гражданской жизни
- Медицинские услуги и психологическая поддержка
- Экономические возможности для ветеранов
- Услуги
- Жилье
- Институт помощника ветерана
- Создание Сервисных офисов по делам ветеранов
- Чествование подвига ветеранов на уровне государства и всего общества
Особое внимание Шмыгаль уделил вопросу медицинских услуг и психологической поддержки ветеранов. Глава правительства подчеркнул, что стартует большая реформа МСЭК и ВЛК, то есть медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий.
"Не должно быть очередей, непонятных справок и бегания между кабинетами. Делаем прохождение этих комиссий максимально комфортным для военнослужащих. Справки должны ходить за ветераном, а не наоборот. Все сроки по расследованию обстоятельств ранения будут сокращены. Количество штатных и гарнизонных ВЛК будет существенно увеличено. Максимально цифровизируем все согласования. Пилотные проекты уже запустили, и в этом году обновленные подходы должны заработать по всей стране", — подчеркнул он.
По словам премьера, украинское общество никогда не забудет цену, которую наши военные платят в этой войне.
"Миссия правительства — создать для наших ветеранов комфортные сервисы и возможности", — подчеркнул премьер-министр.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин разрабатывает концепцию возвращения украинских военных в гражданскую жизнь. Она будет включать как финансовую, так и социальную поддержку.
Также известно, что в Украине стартовала программа "РобиТИ своє", рассчитанная на ветеранов. Она предусматривает предоставление грантов до 1,5 млн грн на открытие или развитие собственного бизнеса.