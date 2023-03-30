Ветеранская политика в Украине: Шмыгаль рассказал, каких изменений ожидать уже в этом году

Денис Шмыгаль

Одной из ключевых задач, которые определило правительство на этот год, будет формирование целостной и комплексной ветеранской политики. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал восемь направлений, по которым ведется работа.

Об этом Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства 30 марта.

Важность формирования ветеранской политики

Глава правительства подчеркнул, что в Украине необходимо создать достойные условия для адаптации и реабилитации ветеранов.

"Как общество, как нация, как государство мы всегда будем в долгу перед героями, защищающими свободу и независимость Украины. Работаем над тем, чтобы создать достойные условия для адаптации, реабилитации, развития и благосостояния ветеранов российско-украинской войны", — сказал премьер.

Основные стратегии ветеранской политики

Он отметил, что уже сейчас правительство начинает утверждение ряда стратегий, нормативных документов и запуска программ, в основе которых лежит новый подход в сфере ветеранской политики. В общей сложности Шмыгаль выделил восемь основных рамочных задач, стоящих перед правительством.

Адаптация военнослужащих к гражданской жизни

Медицинские услуги и психологическая поддержка

Экономические возможности для ветеранов

Услуги

Жилье

Институт помощника ветерана

Создание Сервисных офисов по делам ветеранов

Чествование подвига ветеранов на уровне государства и всего общества

Особое внимание Шмыгаль уделил вопросу медицинских услуг и психологической поддержки ветеранов. Глава правительства подчеркнул, что стартует большая реформа МСЭК и ВЛК, то есть медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий.

"Не должно быть очередей, непонятных справок и бегания между кабинетами. Делаем прохождение этих комиссий максимально комфортным для военнослужащих. Справки должны ходить за ветераном, а не наоборот. Все сроки по расследованию обстоятельств ранения будут сокращены. Количество штатных и гарнизонных ВЛК будет существенно увеличено. Максимально цифровизируем все согласования. Пилотные проекты уже запустили, и в этом году обновленные подходы должны заработать по всей стране", — подчеркнул он.

По словам премьера, украинское общество никогда не забудет цену, которую наши военные платят в этой войне.

"Миссия правительства — создать для наших ветеранов комфортные сервисы и возможности", — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин разрабатывает концепцию возвращения украинских военных в гражданскую жизнь. Она будет включать как финансовую, так и социальную поддержку.

Также известно, что в Украине стартовала программа "РобиТИ своє", рассчитанная на ветеранов. Она предусматривает предоставление грантов до 1,5 млн грн на открытие или развитие собственного бизнеса.