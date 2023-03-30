Ветеранська політика в Україні: Шмигаль розповів, яких змін очікувати уже цього року

Денис Шмигаль

Одним із ключових завдань, які визначив уряд на цей рік, буде формування цілісної та комплексної ветеранської політики. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав вісім напрямів, у яких ведеться робота.

Про це Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду 30 березня.

Важливість формування ветеранської політики

Глава уряду наголосив, що в Україні необхідно створити гідні умови для адаптаці та реабілітації ветеранів.

"Як суспільство, як нація, як держава ми завжди будемо в боргу перед героями, які захищають свободу та незалежність України. Працюємо над тим, щоб створити гідні умови для адаптації, реабілітації, розвитку та добробуту ветеранів російсько-української війни", — сказав прем'єр.

Основні стратегії ветеранської політики

Він відзначив, що вже зараз уряд починає затвердження низки стратегій, нормативних документів та запуск програм, в основі яких лежить новий підхід у сфері ветеранської політики. Загалом Шмигаль виділив вісім основних рамкових завдань, які стоять перед урядом.

Адаптація військовослужбовців до цивільного життя

Медичні послуги та психологічна підтримка

Економічні можливості для ветеранів

Послуги

Житло

Інститут помічника ветерана

Створення Сервісних офісів у справах ветеранів

Вшанування подвигу ветеранів на рівні держави, громади та всього суспільства

Особливу увагу Шмигаль приділив питанню медичних послуг та психологічної підтримки ветеранів. Глава уряду наголосив, що стартує велика реформа МСЕК та ВЛК, тобто медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій.

"Не має бути черг, незрозумілих довідок та бігання між кабінетами. Робимо проходження цих комісій максимально комфортним для військовослужбовців. Довідки мають ходити за ветераном, а не навпаки. Всі терміни з розслідування обставин поранення будуть скорочені. Кількість штатних і гарнізонних ВЛК буде суттєво збільшено. Максимально цифровізуємо всі погодження. Пілотні проєкти вже запустили, і цьогоріч оновлені підходи повинні запрацювати по всій країні", — наголосив він.

За словами прем'єра, українське суспільство ніколи не забуде про ціну, яку наші військові платять у цій війні.

"Місія уряду — створити для наших ветеранів комфортні сервіси та можливості", — підкреслив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін розробляє концепцію повернення українських військових до цивільного життя. Вона буде включати як фінансову, так і соціальну підтримку.

Також відомо, що в Україні стартувала програма "РобиТИ своє", розрахована на ветеранів. Вона передбачає надання грантів до 1,5 млн грн на відкриття чи розвиток власного бізнесу.