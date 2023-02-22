Восемь неожиданных лайфхаков для повседневной жизни — советы от Новини. LIVE

Эти простые советы помогут вам сэкономить время

Привычные домашние дела можно сделать с легкостью, если знать действенные секреты. На помощь придут уже известные всем лайфхаки.

Подборку необычных подготовили Новини.LIVE.

Топ-восемь лайфхаков для дома

Любите готовить на гриле, но процесс мытья забирает все желание лишний раз готовить. На помощь вам придет простой пергамент. Разместив его на гриле вы не запачкаете поверхность.

Однако кухня — это не самое загрязненное место в доме. Больше бактерий в ванной и туалетной комнатах. Нередко причина в плесени, которая появляется из-за чрезмерной влаги. Чаще всего в тяжело доступных местах или на силиконе, однако убрать ее можно. Следует только воспользоваться шприцем с дезинфицирующим средством и нанести на соответствующее место.

Еще один лайфхак пригодится на кухне, наверняка вы никогда не задумывались над этим, но нож для чистки овощей можно использовать для нарезки тонких кусочков сыра.

Следующий лайфхак для гардеробной. Чтобы сэкономить место, вы можете присоединить одну вешалку к другой.

А этот лайфхак для мужчин. Если вы устали каждый раз чистить раковину от падающих во время бритья волосков, вы просто можете укрыть ее пищевой пленкой, а затем выбросить.

Забыли ключи в машине? Используйте скотч для опускания окна.

Еще один полезный лайфхак — "линейка", которая всегда при вас. Для того чтобы узнать длину каких-либо вещей, не нужно иметь с собой метр. Измерьте руку от кончиков пальцев до ладони и запомните ее. Теперь вы сможете определить размер чего угодно без линейки.

А такой лайфхак пригодится летом. Когда есть комары и пластины, но нет фумигатора.

Напомним, недавно известные юмористы и стендаперы дали лайфхаки начинающим блогерам.