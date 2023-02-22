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Ви б ніколи не здогадалися: вісім несподіваних лайфхаків для повсякдення

22 лютого 2023 23:16
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Вісім несподіваних лайфхаків для повсякдення — поради від Новини. LIVE
Ці прості поради допоможуть вам зекономити час
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Звичні хатні справи можна зробити з легкістю, якщо знати дієві секрети. На допомогу прийдуть вже відомі усім лайфхаки.

Добірку незвичних підготували Новини.LIVE.

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Любите готувати на грилі, але процес миття забирає все бажання зайвий раз готувати. На допомогу вам прийде звичайний пергамент. Розмістивши його на грилі ви не забрудните поверхню.

Однак кухня — це не найзабрудненіше місце в домі. Найбільше бактерій у ванній та туалетній кімнатах. Нерідко причина у плісняві, яка з'являється через надмірну вологу. Найчастіше — у тяжко доступних місцях чи на силіконі, однак прибрати її можна. Варто лише скористатися шприцом із дезінфекційним засобом та нанести на відповідне місце.

Ще один лайфхак стане у пригоді на кухні, напевно ви ніколи не замислювалися над цим, але ніж для чищення овочів можна використовувати для нарізання тонких шматочків сиру.

Наступний лайфхак для гардеробної. Аби зекономити місце, ви можете приєднати одну вішалку до іншої.

А цей лайфхак для чоловіків. Якщо ви втомилися щоразу чистити раковину від волосків, які падають під час бриття, ви просто можете вкрити її харчовою плівкою, а потім її викинути.

Забули ключі у машині? Використовуйте скотч, щоб опустити вікно.

Ще один корисний лайфхак — "лінійка", яка завжди при вас. Для того аби дізнатись довжину якихось речей не потрібно мати з собою метр. Виміряйте свою руку від кінчиків пальців до долоні та запам'ятайте її. Тепер ви зможете визначити розмір будь-чого без лінійки.

А такий лайфхак стане в пригоді у влітку. Коли є комарі та пластини від них, але немає фумігатора.

Нагадаємо, нещодавно відомі гумористи та стендапери дали лайфхаки блогерам-початківцям.

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