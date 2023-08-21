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Взрыв на территории криминалистического центра МВД: ГБР сообщило первые подробности расследования

21 августа 2023 16:20
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Взрыв на территории криминалистического центра МВД: ГБР сообщило первые подробности расследования
Результате взрыва на территории криминалистического центра МВД. Фото: ГБР
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Следователи ГБР приступили к расследованию мощного взрыва на территории Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД Украины. В результате инцидента погибли четыре работника экспертного учреждения.

Об этом сообщает ГБР.

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Что известно

В Киеве 19 августа 2023 года на Большой Окружной улице произошел взрыв на территории Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД Украины.

"В ходе первоочередных следственных действий установлено, что трагедия произошла во время исследования экспертами на территории учреждения взрывоопасного предмета. В ходе работы объект исследования сдетонировал. Погибли четыре работника центра, поврежден фасад главного здания, транспортные средства и близлежащие дома", — говорят следователи ГБР.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 267 (нарушение правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами, повлекшие гибель людей или другие тяжкие последствия) УК Украины.

 

Напомним, ранее мы писали, что из-за взрыва в одном из помещений МВД в Киевской области погибли четыре работника ГНИКЦ. Пожар в складском помещении произошел 19 августа.

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