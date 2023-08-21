Вибух на території криміналістичного центру МВС: ДБР повідомило перші подробиці розслідування

Наслідки вибуху на території криміналістичного центру МВС. Фото: ДБР

Слідчі ДБР розпочали розслідування потужного вибуху на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України. Внаслідок інциденту загинули чотири працівники експертної установи.

Про це повідомляє ДБР.

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Що відомо

У Києві 19 серпня 2023 року на Великій Кільцевій вулиці стався вибух на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України.

"У ході першочергових слідчих дій встановлено, що трагедія сталася під час дослідження експертами на території установи вибухонебезпечного предмета. В ході роботи обʼєкт дослідження здетонував. Загинуло чотири працівники центру, пошкоджено фасад головної будівлі, транспортні засоби та прилеглі будинки", — кажуть слідчі ДБР.

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 267 (порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки) КК України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через вибух в одному із приміщень МВС на Київщині загинули чотири працівники ДНДКЦ. Пожежа у складському приміщені трапилася 19 серпня.