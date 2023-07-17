Взрыв на Крымском мосту: мемы, созданные украинцами

Взрывная новость: 10 мемов о "хлопке" на Крымском мосту
17 июля 2023 14:01
Взрыв на Крымском мосту 17 июля. Фото: Associated Press
Утро понедельника у украинцев началось с хороших новостей — Служба безопасности Украины совершила успешную атаку на Крымский мост. Часть моста разрушена. Мемы по поводу происшествия не заставили себя долго ждать.
Какие шедевры юмора создали украинцы об очередном "хлопке" — в подборке Новини.LIVE.
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