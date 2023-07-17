Взрыв на Крымском мосту: мемы, созданные украинцами

Взрыв на Крымском мосту 17 июля. Фото: Associated Press

Утро понедельника у украинцев началось с хороших новостей — Служба безопасности Украины совершила успешную атаку на Крымский мост. Часть моста разрушена. Мемы по поводу происшествия не заставили себя долго ждать.

Какие шедевры юмора создали украинцы об очередном "хлопке" — в подборке Новини.LIVE.

Читайте также:

Зеленский жарит шашлыки на Крымском мосту. Фото: Соцсети

Мем о Крымском мосту в кабинете Путина. Фото: Соцсети

Мем о Порошенко, совершившим "хлопок" на Крымском мосту. Фото: Соцсети

Шутка о взрыве на Крымском мосту. Фото: Соцсети

Реакция российских стражей порядка на взрыв на Крымском мосту. Фото: Соцсети

Новость о взрыве на Крымском мосту. Фото: Соцсети

Мем о том, как Россия спасала мост после взрыва. Фото: Соцсети

Как Шойгу реагировал на взрыв на Крымском мосту Фото: Соцсети

Реакция главы СБУ на взрыв на Крымском мосту. Фото: Соцсети

Напомним, с момента взрывов на Крымском мосту прошло несколько часов, а некоторые бизнесы решили использовать инфопривод в собственных интересах. Monobank выпустил новый дизайн для своих банковских карт.