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Вибухова новина: 10 мемів про "бавовну" на Кримському мосту

17 липня 2023 14:01
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Вибух на Кримському мосту: меми, які створили українці
Вибух на Кримському мосту 17 липня. Фото: Associated Press
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Ранок понеділка в українців розпочався з хороших новин — Служба безпеки України зробила успішну атаку на Кримський міст. Частина мосту зруйнована. Меми щодо події не змусили на себе довго чекати. 

Які шедеври гумору створили українці про чергову "бавовну" — у підбірці Новини.LIVE.

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Нагадаємо, з моменту вибухів на Кримському мосту минуло кілька годин, а деякі бізнеси вже вирішили використати інфопривід у власних інтересах. Monobank випустив новий дизайн для своїх банківських карток.

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