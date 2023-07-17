Вибух на Кримському мосту: меми, які створили українці

Вибух на Кримському мосту 17 липня. Фото: Associated Press

Ранок понеділка в українців розпочався з хороших новин — Служба безпеки України зробила успішну атаку на Кримський міст. Частина мосту зруйнована. Меми щодо події не змусили на себе довго чекати.

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Нагадаємо, з моменту вибухів на Кримському мосту минуло кілька годин, а деякі бізнеси вже вирішили використати інфопривід у власних інтересах. Monobank випустив новий дизайн для своїх банківських карток.