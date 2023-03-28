Отключение света в прошлом: Кудрицкий рассказал о состоянии энергосистемы
В ближайшие шесть месяцев в энергосистеме будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей. Соответственно отключение света не предполагается.
Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире марафона "Единые новости".
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Какая ситуация в энергосистеме
"Украинская энергосистема является частью европейской, а значит, мы будем иметь возможность импортировать электроэнергию, если нам не будет хватать своей — и это очень важный фактор энергетической безопасности страны. Поэтому в весенние и летние месяцы, думаю, у нас будет сбалансированная ситуация в энергосистеме", — сказал Кудрицкий.
Он отметил, что уже к следующей зиме нужно хорошо подготовиться. Восстановить, прежде всего, работу тех энергоблоков на тепловых, гидроэлектростанциях, которые были повреждены, и максимально мобилизовать все ресурсы энергосистемы, чтобы достойно без отключений пройти зиму.
Напомним, недавно в НЭК "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы страны по состоянию на конец марта 2023 года. Отмечают, что фиксируют снижение энергопотребления, однако ситуация с энергобалансом остается еще шаткой.