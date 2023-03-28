Відключення світла в минулому: Кудрицький розповів про стан енергосистеми
Найближчі шість місяців в енергосистемі буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів. Відповідно відключення світла не передбачається.
Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі марафону "Єдині новини".
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Яка ситуація в енергосистемі
"Українська енергосистема є частиною європейської, а відтак ми матимемо можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачатиме своєї – і це дуже важливий фактор енергетичної безпеки країни. Тому у весняні й літні місяці, думаю, ми матимемо збалансовану ситуацію в енергосистемі", — сказав Кудрицький.
Він зазначив, що вже до наступної зими треба гарно підготуватися. Відновити, перш за все, роботу тих енергоблоків на теплових, гідроелектростанціях, які були пошкоджені, і максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми, щоб достойно, без відключень пройти зиму.
Нагадаємо, нещодавно в НЕК "Укренерго" оцінили стан енергосистеми країни станом на кінець березня 2023 року. Зазначають, що фіксують зниження енергоспоживання, однак ситуація з енергобалансом залишається ще хиткою.