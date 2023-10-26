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Открытие границ для мужчин во время войны: эксклюзивный комментарий нардепа для Новини.LIVE

26 октября 2023 15:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Открытие границ для мужчин во время войны: эксклюзивный комментарий нардепа для Новини.LIVE
Мужчина пытается выехать за границу. Фото: volynnews.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Народный депутат Украины Георгий Мазурашу предлагает дать разрешение мужчинам Украины на выезд за границу при условии финансовой поддержки военных нужд страны. По его словам, уже многие покинули страну.

Об этом он эксклюзивно рассказал Новини.LIVE

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Мазурашу отметил, что многие украинцы уже покинули страну, многие из которых, возможно, уезжали на коррупционных основаниях. Он задался вопросом о том, каковы чувства этих людей к своей родной земле.

"Коррупционную сумму по этому вопросу слышу от 5 до 10 тысяч. Люди платят коррупционерам или мошенникам, которые вывозят их в поле и показывают рукой, мол вот сюда идите. А вы только представьте себе, с какими эмоциями выехали из Украины эти люди", — указал он.

Ранее депутат высказывал мнение о том, что люди, которые по различным причинам не желают участвовать в военных действиях, фактически не являются нужными для армии. Вместо того чтобы пытаться принудительно вербовать их, лучше стимулировать их вносить вклад в экономику страны.

Напомним, что бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович считает, что мужчин призывного возраста  можно выпускать за границу. При этом он назвал несколько вариантов, как это можно осуществить.

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