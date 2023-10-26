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Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: ексклюзивний коментар нардепа для Новини.LIVE

26 жовтня 2023 15:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: ексклюзивний коментар нардепа для Новини.LIVE
Чоловік намагається виїхати за кордон. Фото: volynnews.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Народний депутат України Георгій Мазурашу пропонує надати дозвіл чоловікам України на виїзд за кордон за умови фінансової підтримки військових потреб країни. За його словами, вже багато хто покинув країну.

Про це він ексклюзивно розповів Новини.LIVE

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Відкриття кордонів для чоловіків

Мазурашу зазначив, що багато українців уже залишили країну, багато хто з них, можливо, виїхли на корупційних підставах. Він поставив питання про те, які почуття цих людей до своєї рідної землі.

"Корупційну суму з цього питання чую від 5 до 10 тисяч. Люди платять корупціонерам або шахраям, які вивозять їх у поле і показують рукою, мовляв, ось сюди йдіть. А ви тільки уявіть собі, з якими емоціями виїхали з України ці люди", — сказав він.

Раніше депутат висловлював думку про те, що люди, які з різних причин не бажають брати участь у воєнних діях, фактично не потрібні для армії. Замість того щоб намагатися примусово вербувати їх, краще стимулювати їх робити внесок в економіку країни.

Нагадаємо, що колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що чоловіків призовного віку можна випускати за кордон. При цьому він назвав кілька варіантів, як це можна здійснити.

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