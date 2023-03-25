Известный историк Тимоти Снайдер встретился с военным ВСУ, читавшим в окопе его книгу
В конце прошлого года новым послом фандрейзинговой платформы UNITED24 стал известный американский историк Тимоти Снайдер. Он начал сбор на "Ловца шахедов". А уже в начале 2023 года в соцсетях распространилось фото, как его книгу читает военнослужащий ВСУ.
О встрече с писателем в своем Facebook сообщил сам защитник Украины Александр Ширшин.
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Встречу с писателем, творчество которого он любит, военнослужащий назвал неслучайно случайной. И опубликовал фото с Тимоти Снайдером.
Книга "Дорога к несвободе: россия, Европа, Америка" о современной истории. В ней Тимоти Снайдер рассказывает, как рф хочет уничтожить западные страны путем поддержки ультраправых в Европе, а также о вторжении в Украину в 2014 году. Также в книге описаны ведение кибервойны во время президентской кампании 2016 года в США и референдум о вступлении в ЕС.
Александр Ширшин — выпускник магистерской программы по управлению неприбыльными организациями Института лидерства и управления УКУ. За несколько дней до начала полномасштабного вторжения Александр подписал контракт в резерв в 80-ю отдельную десантную-штурмовую бригаду. Именно фото с ним в окопе с книгой в руках стало популярным в соцсетях.
Напомним, ранее мы писали, что два одесских автора с дебютными детскими книжками стали номинантами престижного конкурса BBC. Также мы рассказывали, что мемуары принца Гарри побили мировой рекорд по продажам, обогнав биографию бывшего президента США Барака Обамы.