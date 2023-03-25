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Відомий історик Тімоті Снайдер зустрівся з військовим ЗСУ, який читав в окопі його книгу

25 березня 2023 17:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Американський історик та письменник Тімоті Снайдер
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого року новим амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 став відомий американський історик Тімоті Снайдер. Він розпочав збір на "Ловця шахідів". А вже на початку 2023-го у соцмережах поширилось фото, як його книгу читає військовослужбовець ЗСУ. 

Про зустріч з письменником у своєму Facebook повідомив сам захисник України, Олександр Ширшин. 

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Подробиці

Зустріч з письменником, творчість якого він любить, військовослужбовець назвав невипадково випадковою. Та опублікував фото з Тімоті Снайдером. 

Книга "Дорога до несвободи: росія, Європа, Америка" про сучасну історію. В ній Тімоті Снайдер розповідає, як рф хоче знищити західні країни шляхом підтримки ультраправих у Європі, а також про вторгнення в Україну у 2014 році. Також в книзі описані ведення кібервійни під час президентської кампанії 2016 року у США та референдум про вступ до ЄС.

Олександр Ширшин — випускник магістерської програми з управління неприбутковими організаціями Інституту лідерства та управління УКУ. За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Олександр підписав контракт у резерв у 80-у окрему десантну-штурмову бригаду. Саме фото з ним в окопі з книгою в руках стало популярним у соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що двоє одеських авторів з дебютними дитячими книжками стали номінантами престижного конкурсу BBC. Також ми розповідали, що мемуари принца Гаррі побили світовий рекорд за продажами, обігнавши біографію колишнього президента США Барака Обами.

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