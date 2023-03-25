Відомий історик Тімоті Снайдер зустрівся з військовим ЗСУ, який читав в окопі його книгу

Американський історик та письменник Тімоті Снайдер

Наприкінці минулого року новим амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 став відомий американський історик Тімоті Снайдер. Він розпочав збір на "Ловця шахідів". А вже на початку 2023-го у соцмережах поширилось фото, як його книгу читає військовослужбовець ЗСУ.

Про зустріч з письменником у своєму Facebook повідомив сам захисник України, Олександр Ширшин.

Подробиці

Зустріч з письменником, творчість якого він любить, військовослужбовець назвав невипадково випадковою. Та опублікував фото з Тімоті Снайдером.

Книга "Дорога до несвободи: росія, Європа, Америка" про сучасну історію. В ній Тімоті Снайдер розповідає, як рф хоче знищити західні країни шляхом підтримки ультраправих у Європі, а також про вторгнення в Україну у 2014 році. Також в книзі описані ведення кібервійни під час президентської кампанії 2016 року у США та референдум про вступ до ЄС.

Олександр Ширшин — випускник магістерської програми з управління неприбутковими організаціями Інституту лідерства та управління УКУ. За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Олександр підписав контракт у резерв у 80-у окрему десантну-штурмову бригаду. Саме фото з ним в окопі з книгою в руках стало популярним у соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що двоє одеських авторів з дебютними дитячими книжками стали номінантами престижного конкурсу BBC. Також ми розповідали, що мемуари принца Гаррі побили світовий рекорд за продажами, обігнавши біографію колишнього президента США Барака Обами.