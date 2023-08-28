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Требовала взятку за успешную защиту магистерской работы: на Киевщине будут судить преподавательницу

28 августа 2023 15:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Требовала взятку за успешную защиту магистерской работы: на Киевщине будут судить преподавательницу
Задержанная преподавательница. Фото: Киевская областная прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области преподаватель одного из высших учебных заведений требовала взятку за успешную защиту практики и магистерской работы. Теперь заведующую кафедрой привлекут к судебной ответственности.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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По данным следствия, фигурантка дела требовала от пяти студентов 1000 долларов США за положительную проверку и утверждение отчета преддипломной практики, а также проверку магистерской работы и успешную ее защиту.

"Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении заведующей кафедры одного из высших учебных заведений Киевской области по факту получения неправомерной выгоды", — говорят правоохранители.

В настоящее время педагог отстранен от занимаемой должности.

Напомним, ранее мы писали, что главе одной из столичных военно-врачебных комиссий сообщено о подозрении из-за подделки справок для выезда мужчин за границу. Подозреваемый действовал в составе преступной группировки, участники которой были разоблачены ранее.

Добавим, в Киеве подозревается директор Киевмедспецтранса в хищении 12,6 млн грн во время ремонта карет скорой помощи. В настоящее время чиновник находится под стражей.

Также в столице разоблачили преступную организацию, которая требовала деньги с предпринимателей и угрожала физической расправой. Также злоумышленники применяли психологическое давление, насилие и уничтожали имущество.

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