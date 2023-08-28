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Вимагала хабар за успішний захист магістерської роботи: на Київщині судитимуть викладачку

28 серпня 2023 15:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Вимагала хабар за успішний захист магістерської роботи: на Київщині судитимуть викладачку
Затримана викладачка. Фото: Київська обласна прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На Київщині викладачка одного з вищих навчальних закладів вимагала хабар за успішний захист практики та магістерської роботи. Тепер завідувачку кафедри притягнуть до судової відповідальності.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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За даними слідства, фігурантка справи вимагала від п’ятьох студентів 1000 доларів США за позитивну перевірку та затвердження звіту переддипломної практики, а також перевірку магістерської роботи й успішний її захист.

"Прокурори Бучанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно завідувачки кафедри одного з вищих навчальних закладів Київщини за фактом одержання неправомірної вигоди", — кажуть правоохоронці.

Наразі освітянка відсторонена від посади.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голові однієї зі столичних військово-лікарських комісій повідомлено про підозру через підроблення довідок для виїзду чоловіків за кордон. Підозрюваний діяв у складі злочинного угруповання, учасники якого були викриті раніше.

Додамо, у Києві підозрюється директор Київмедспецтрансу у розкраданні 12,6 млн грн під час ремонту карет швидкої допомоги. Наразі посадовець перебуває під вартою.

Також у столиці викрили злочинну організацію, яка вимагала гроші з підприємців та погрожувала фізичною розправою. Також зловмисники застосовували психологічний тиск, насилля та знищували майно.

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