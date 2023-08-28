Вимагала хабар за успішний захист магістерської роботи: на Київщині судитимуть викладачку
На Київщині викладачка одного з вищих навчальних закладів вимагала хабар за успішний захист практики та магістерської роботи. Тепер завідувачку кафедри притягнуть до судової відповідальності.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Вимагала долари за хорошу оцінку
За даними слідства, фігурантка справи вимагала від п’ятьох студентів 1000 доларів США за позитивну перевірку та затвердження звіту переддипломної практики, а також перевірку магістерської роботи й успішний її захист.
"Прокурори Бучанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно завідувачки кафедри одного з вищих навчальних закладів Київщини за фактом одержання неправомірної вигоди", — кажуть правоохоронці.
Наразі освітянка відсторонена від посади.
Нагадаємо, раніше ми писали, що голові однієї зі столичних військово-лікарських комісій повідомлено про підозру через підроблення довідок для виїзду чоловіків за кордон. Підозрюваний діяв у складі злочинного угруповання, учасники якого були викриті раніше.
Додамо, у Києві підозрюється директор Київмедспецтрансу у розкраданні 12,6 млн грн під час ремонту карет швидкої допомоги. Наразі посадовець перебуває під вартою.
Також у столиці викрили злочинну організацію, яка вимагала гроші з підприємців та погрожувала фізичною розправою. Також зловмисники застосовували психологічний тиск, насилля та знищували майно.