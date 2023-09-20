Требование денег с родителей в школах: эксперт рассказал, законны ли такие действия

Дети в школе. Иллюстративное фото: НУШ

Недавно соцсетями распространилось обсуждение по требованию средств с родителей на нужды школы. Однако некоторые родители отказываются сдавать деньги и заявляют, что за это их травят.

О том, законно ли вообще собирать средства с родителей в школе и почему педагоги этим занимаются, пишет ТСН.ua.

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Возмущение родителей

По словам родителей, они вынуждены платить по 250 гривен за полгода обучения, ведь, как им рассказывают, необходимо оказывать помощь для учебного заведения, ведь из-за полномасштабного вторжения финансирования для школ стало меньше.

Тех родителей, которые не сдают нужную сумму, другие начинают критиковать из-за недальновидности и нежелания приходить на родительское собрание.

Однако не все родители могут позволить себе выделять 250 грн, если, например, в семье работает только женщина, в то время как мужчина находится на войне.

"Ой и у нас тоже самое. Я не сдаю ни на школу, ни на день учителя. Подурели совсем, это коррупция чистой воды. По 600 грн собирают", — отметила одна из пользователей Елена Мажевская в сообществе "Родители SOS".

"Это просто капец. Я так рада, что у нас на общешкольном собрании один папа спросил, имеет ли школа достаточно финансирования на все нужды. Директор ответила, что да. И все, чистое спокойствие. Никаких благотворительных взносов, штор и тому подобное", — поделилась Наталья Петрусь.

По словам украинцев, такие проблемы есть и в Киеве. Там родители сдают деньги не только на бумагу и мел, но и на необходимые учебники и тетради, которых якобы недостаточно. Некоторые родители утверждают, что с них требовали средства за шторы или ремонт в школе до 1 сентября.

"Это так всюду происходит, а ты потом белая ворона и твой ребенок подлежит буллингу со стороны учителя, "это же ваш ребенок, а мы за него сдаем". Я не представляю, что должно произойти, чтобы это прекратилось. Грустно", — выразила своё мнение пользователь Наталия Высоцкая.

"Боже, как стыдно за тех родителей, которые "мы сдавать не будем", "имеем ли мы право не сдавать деньги?" и конечно имеете, еще имеете право не рожать. Нарожают тех детей, а потом по 50 грн в месяц сдать не могут. А если принципиально не хотите сдавать, то принципы свои в коллективе не надо показывать, показывайте дома мужу", — добавила пользователь Татьяна.

Что говорят специалисты

В свою очередь эксперт объяснил, отвечает ли закону такое собрание в школах.

"Тут ответ очень простой — родители могут помогать школе, но не обязаны этого делать. То есть, если они считают нужным, могут помочь — оказать благотворительную помощь на какие-то актуальные потребности. Если родители покупают товары или услуги для учебного заведения, то такая помощь официально оформляется соответствующим актом передачи. Если родители желают помочь денежными средствами, то должны их перечислить на специальный счет школы или садика в казначействе. И отмечу, что любое наличное собрание в школах — незаконно. И за подобные действия нужно привлекать к ответственности тех, кто пользуется этим незаконным наличным сбором. У каждой школы есть специальный счет в управлении образования или в отделе образования или свой собственный счет, если школа имеет финансовую автономию. На этот счет можно перечислять помощь и правильно использовать на определенные нужды, если родители считают это целесообразным. Но ни в коем случае такая помощь не может оказываться по принуждению", — отметил образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

По его словам, если родители зафиксировали вымогательство денег или их просят сдать необходимую сумму на те или иные нужды, то сначала им нужно обратиться с письменным запросом к директору учебного заведения, чтобы он предоставил информацию о том, подавал ли руководитель заведения запрос на выделение средств на конкретные запросы к учредителям — управлению или отделу образования.

"Директор школы должен им ответить — подавал или нет. Если подавал и получил отказ, тогда здесь вопросы к управлению образования. Родители имеют право задавать вопросы учредителю, а почему школа не обеспечена всем необходимым, потому что учредитель обязан это делать в соответствии со статьей 25 "Закон об образовании". Если основатель говорит: извините, сейчас нет возможности, нет средств, не видим это целесообразным, то в таких случаях можно помогать школе, если родители добровольно хотят это сделать", — добавил эксперт.

Однако из-за того, что некоторые родители не сдают определенную сумму на нужды школы, их и их детей могут травить. Они могут подвергаться буллингу, например, если есть вещь совместного пользования, то ребенок, родители которого не сдавали на это средства, может остаться без неё.

Обращение в полицию

"Это абсолютно противоправно. В таких случаях нужно сразу оформлять заявление на имя руководителя учебного заведения. В нем нужно указать факты давления педагога на ребенка. В заявлении следует указать, что, согласно статье 173-4 Кодекса Украины об административных нарушениях и приказе" Министерства образования и науки Украины №1646" от 28 декабря 2019 года сообщаем о событиях, которые, по мнению родителей, свидетельствуют о буллинге в отношении ребенка, а также дату рождения ребенка, ФИО и класс, где он учится, дату и место факта, когда учитель или классный руководитель упрекал ребенка, что родители, защищая свои законные права, отказались предоставлять средства наличными. В соответствии с указанными документами, просим принять все надлежащие меры.Также в течении суток Национальная полиция должна быть сообщена о заявлении о возможном буллинге. постоянно действующая комиссия, которая обязана рассмотреть заявление и принять соответствующие меры", — объяснил образовательный омбудсмен.

Он добавил, что родителям не обязательно сдавать средства, это должно быть только по желанию, ведь такое вымогательство является незаконным.

"Директор или директор учебного заведения делают вид, что об этом не знали — лукавят. Все они хорошо знают. А заявление в полицию с требованием расследовать случай буллинга в отношении ребенка или родителей очень быстро активизирует понимание у некоторых должностных лиц. Они быстро вспоминают, что родители ничего не обязаны платить школе за бумагу или салфетки", — сказал Сергей Горбачев.

Как комментируют такие ситуации в КГГА

В то же время журналистам в Департаменте образования и науки КГГА заявили, что по решению Киевского городского совета от 8 декабря 2022 №5828/5869 "О бюджете города Киева на 2023 год" столичным районным государственным администрациям были утверждены расходы суммой 50,33 млн грн для закупки малоценных товаров на бытовые нужды заведений общего среднего образования.

"Законом Украины "О благотворительной деятельности" определено, что благотворители совместно или индивидуально могут осуществлять благотворительную деятельность на основании добровольного выбора одного или нескольких таких ее видов. В соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об образовании", учебные заведения, получающие публичные средства обязаны обнародовать на своих сайтах смету и финансовый отчет о поступлении и использовании всех полученных средств, информацию о перечне товаров, работ и услуг, полученных в качестве благотворительной помощи, с указанием их стоимости, а также о средствах, полученных из других источников, незапрещенных законодательством", — объяснил и.о. директора Департамента образования и науки КГГА Илья Пасько.

По его словам, по приказу Департамента от 3 октября 2017 года № 930 "О прозрачности и открытости деятельности учебных заведений", категорически запрещено собирать наличные средства участниками образовательного процесса и работниками учебных заведений столицы на территории учебных заведений.

Борьба с буллингом

"В соответствии со статьей 26 Закона Украины "Об образовании" руководитель учебного заведения обеспечивает создание в учреждении безопасной образовательной среды, свободной от насилия и буллинга (травли), в частности рассматривает заявления о случаях буллинга соискателей образования, их родителей, законных представителей, других лиц и выдает решение о проведении расследования; созывает заседание комиссии по рассмотрению случаев буллинга для принятия решения по результатам проведенного расследования и принимает соответствующие меры реагирования", — говорится в сообщении

Есть ли вообще в законе "фонд школы"

Также Закон Украины "Об образовании" и Закон Украины "О полном общем среднем образовании" не определяет такое понятие, как "фонд школы" и не предусматривает порядок его формирования.

"По случаю информируем, в случае возникновения ситуаций с неправомерным сбором средств по требованию работников учреждений общего среднего образования, предлагаем обращаться в правоохранительные органы и сообщать о таких случаях Департамент образования и науки КГГА или управление образования соответствующих районных в городе Киеве государственных администраций для принятия управленческих решений в пределах полномочий", — подчеркнул Илья Пасько.

Напомним, во время обсуждения методов военно-патриотического воспитания в учебных заведениях руководитель учебно-методической группы образовательного центра ТРО и основатель гражданского общества "Всеукраинское объединение военно-патриотических организаций" Юрий Пустовий высказал мнение о необходимости включения ветеранов в преподавательский состав. Однако перед этим они должны пройти качественное обучение и отбор.