Вимагання грошей з батьків у школах: експерт розповів, чи законні такі дії

Діти в школі. Ілюстративне фото: НУШ

Нещодавно соцмережами поширилось обговорення щодо вимагання коштів з батьків на потреби школи. Проте деякі батьки відмовляються здавати гроші та заявляють, що за це їх цькують.

Про те, чи законно взагалі збирати кошти з батьків у школі та чому педагоги цим займаються, пише ТСН.ua.

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Обурення батьків

За словами батьків, вони змушені платити по 250 гривень за пів року навчання, адже, як їм розповідають, необхідно надавати допомогу для навчального закладу, адже через повномасштабне вторнення фінансування для шкіл стало меншим.

Тих батьків, які не здають потрібну суму, інші починають критикувати через недалекоглядність та небажання приходити на батьківські збори.

Проте не всі батьки можуть дозволити собі виділяти 250 грн, якщо, до прикладу, в сім'ї працює тільки жінка, в той час як чоловік перебуває на війні.

"Ой і в нас те саме. Я не здаю ні на школу, ні на день вчителя. Подуріли зовсім, це корупція чистої води. По 600 грн збирають", — зазначила одна із користувачок Олена Мажевська у спільноті "Батьки SOS".

"Це просто капець. Я така рада, що в нас на загальношкільних зборах один тато спитав, чи школа має достатньо фінансування на всі потреби. Директор відповіла, що так. І все, чистий спокій. Ніяких благодійних внесків, штор і тому подібне", — поділилася Наталя Петрусь.

За словами українців, такі проблеми є і в Києві. Там батьки здають гроші не лише на папір та крейду, а й на необхідні підручники та зошити, яких нібито недостатньо. Деякі батьки стверджують, що з них вимагали кошти за штори або ремонт у школі перед 1 вересня.

"Це так усюди відбувається, а ти потім біла ворона і твоя дитина підлягає булінгу з боку вчителя, "це ж ваша дитина, а ми за неї здаємо". Я не уявляю, що має статись, щоб це припинилось. Сумно", — висловила свою думку користувачка Наталія Висоцька.

"Боже, як соромно за тих батьків, які "ми здавати не будемо", "чи маємо ми право не здавати гроші?". Та, звичайно, маєте, ще маєте право не рожать. Нарожають тих дітей, а потім по 50 грн в місяць здати не можуть. А якщо принципово не хочете здавати, то принципи свої в колективі не треба показувати, показуйте вдома чоловіку", — додала користувачка Тетяна.

Що кажуть фахівці

Своєю чергою, експерт пояснив, чи відповідають закону такі збори у школах.

"Тут відповідь дуже проста — батьки можуть допомагати школі, але не зобов’язані цього робити. Тобто якщо вони вважають за потрібне, то можуть допомогти — надати благодійну допомогу на якісь актуальні потреби. Якщо батьки купують товари чи послуги для закладу освіти, то така допомога офіційно оформлюється відповідним актом передачі. Якщо батьки бажають допомогти коштами, то мають їх перерахувати на спеціальний рахунок школи чи садочка у казначействі. І зазначу, що будь-які готівкові збори у школах є незаконними. І за подібні дії потрібно притягувати до відповідальності тих, хто користується цими незаконними готівковими зборами. У кожної школи є спеціальний рахунок в управлінні освіти чи відділі освіти або свій власний рахунок, якщо школа має фінансову автономію. На цей рахунок можна перераховувати допомогу і належно використовувати на визначені потреби, якщо батьки вважають це за доцільне. Але в жодному випадку така допомога не може надаватися під примусом", — зауважив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

За його словами, якщо батьки зафіксували вимагання грошей або їх просять здати необхідну суму на ті чи інші потреби, то спочатку їм потрібно звернутися з письмовим запитом до директора закладу освіти, аби він надав інформацію щодо того, чи подавав керівник закладу запит на виділення коштів на конкретні запити до засновників — управління чи відділу освіти.

"Директор школи має їм відповісти — подавав чи ні. Якщо подавав і отримав відмову, тоді тут запитання до управління освіти. Батьки мають право ставити питання засновнику, а чому школа не забезпечена всім необхідним, бо засновник зобов’язаний це робити відповідно до статті 25 "Закону про освіту". Якщо засновник каже: вибачте, зараз немає можливості, немає коштів, не вбачаємо це за доцільне, то в таких випадках можна допомагати школі, якщо батьки добровільно хочуть це зробити", — додав експерт.

Проте через те, що деякі батьки не здають певну суму на потреби школи, їх та їхніх дітей можуть цькувати. Вони можуть піддаватися булінгу, наприклад, якщо є річ спільного користування, то дитина, батьки якої не здавали на це кошти, може залишитись без неї.

Звернення до поліції

"Це абсолютно протиправно. У таких випадках потрібно одразу оформлювати заяву на ім’я керівника закладу освіти. У ній потрібно вказати факти тиску педагога на дитину. У заяві варто вказати, що, відповідно до статті 173-4 Кодексу України про адміністративні порушення та наказу Міністерства освіти і науки України №1646 від 28 грудня 2019 року повідомляємо про події, які, на думку батьків, свідчать про булінг щодо дитини. До цього вказати дату народження дитини, ПІБ та клас, де вона навчається. Дату та місце факту, коли вчитель чи класний керівник докоряв дитині, що батьки, захищаючи свої законні права, відмовилися надавати кошти готівкою. Відповідно до вказаних документів, просимо вжити всіх належних заходів. Також протягом доби Національна поліція має бути повідомлена про заяву про можливий булінг. У закладі освіти має бути скликана постійно діюча комісія, яка зобов’язана розглянути заяву та вжити відповідних заходів", — пояснив освітній омбудсмен.

Він додав, що батькам не обов'язково здавати кошти, це має бути лише за бажанням, адже таке вимагання є незаконним.

"Директорка чи директор закладу освіти які роблять вигляд, що про це не знали — лукавлять. Все вони добре знають. А заява до поліції з вимогою розслідувати випадок булінгу стосовно дитини або батьків дуже швидко активізує розуміння у деяких посадових осіб. Вони швидко згадують, що батьки нічого незобов’язані платити школі за папір або серветки", — сказав Сергій Горбачов.

Як коментують такі ситуації в КМДА

Водночас журналістам в Департаменті освіти та науки КМДА заявили, що за рішенням Київської міської ради від 8 грудня 2022 року №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" столичним районним державним адміністраціям було затверджено видатки сумою 50,33 млн грн для закупівлі малоцінних товарів на побутові потреби закладів загальної середньої освіти.

"Законом України "Про благодійну діяльність" визначено, що благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів. Відповідно до статті 30 Закону України "Про освіту", заклади освіти, що отримують публічні кошти зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, незаборонених законодавством", — пояснив в.о директора Департаменту освіти та науки КМДА Ілля Пасько.

За його словами, за наказом Департаменту від 3 жовтня 2017 року № 930 "Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти", категорично заборонено збирати готівкові кошти учасниками освітнього процесу та працівниками закладів освіти столиці на території закладів освіти.

Боротьба з булінгом

"Відповідно до статті 26 Закону України "Про освіту" керівник закладу освіти забезпечує створення у закладі безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), зокрема розглядає заяви про випадки булінгу здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування", — йдеться у повідомленні.

Чи є взагалі у законі "фонд школи"

Також Закон України "Про освіту" та Закон України "Про повну загальну середню освіту" не визначає таке поняття, як "фонд школи" та не передбачає порядок його формування.

"Принагідно інформуємо, у разі виникнення ситуацій із неправомірним збором коштів на вимогу працівників закладів загальної середньої освіти, пропонуємо звертатись до правоохоронних органів та повідомляти про такі випадки Департамент освіти і науки КМДА або управління освіти відповідних районних в місті Києві державних адміністрацій для прийняття управлінських рішень в межах повноважень", — наголосив Ілля Пасько.

Нагадаємо, під час обговорення методів військово-патріотичного виховання у навчальних закладах керівник навчально-методичної групи освітнього центру ТРО та засновник громадянського суспільства "Всеукраїнське об'єднання військово-патріотичних організацій" Юрій Пустовій висловив думку щодо необхідності включення ветеранів до викладацького складу. Однак перед цим вони мають пройти якісне навчання та відбір.