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Он — имбецил, — военный обозритель оценил заявление Рогозина ударить по Украине космической ракетой

29 октября 2023 14:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Он — имбецил, — военный обозритель оценил заявление Рогозина ударить по Украине космической ракетой
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Фото: ТАСС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Военно-политический обозреватель группы ''Информационное сопротивление'' Александр Коваленко прокомментировал предложение экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина нанести удар по Украине космической ракетой. Он дал свою оценку использованию РФ такой ракеты.

Об этом сообщил во время интервью NV Александр Коваленко.

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Удар по Украине космической ракетой

Недавно издание Bild сообщило, что экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагал российскому лидеру Владимиру Путину нанести удар по Украине космической ракетой. Таблоид ссылается на записи разговоров Рогозина с гендиректором ракетно-космического центра ''Прогресс'' Дмитрием Барановым, где обсуждаются технические детали организации удара по большому украинскому городу с помощью ракеты-носителя, используемой для полетов в космос.

Украинский военно-политический обозреватель Коваленко прокомментировал, что использование такой ракеты нерационально для РФ.

"Дмитрий Рогозин — имбецил. Потому что на самом деле применять космическую ракету-носитель, для такого несвойственного для нее использования, это нерационально — ни экономически, ни практически", — сказал Коваленко.

Обозреватель также добавил, что Рогозин не разбирается ни в военной технике, ни в космической индустрии, как доказательство этому — его управление Роскосмосом.

"Он разбирается только в двух вещах. Первая — российский неонацизм, и он является российским неонацистом, который добрался до верхов власти. А вторая — он банально коррупционер. И именно этим он и занимался все эти годы", — отметил Коваленко.

В заключение он сказал, что "ракета-носитель, как вот Союз, гораздо дороже, значительно тяжелее и гораздо больше" любой другой.

Напомним, Россия держит в Черном море ракетоноситель с "Калибрами" на борту. По состоянию на 29 октября корабельная группировка вражеского флота развернута в количестве шести единиц. В Черном и Средиземном морях на дежурстве присутствуют ракетоносители с "Калибрами".

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