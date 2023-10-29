Он — имбецил, — военный обозритель оценил заявление Рогозина ударить по Украине космической ракетой
Военно-политический обозреватель группы ''Информационное сопротивление'' Александр Коваленко прокомментировал предложение экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина нанести удар по Украине космической ракетой. Он дал свою оценку использованию РФ такой ракеты.
Об этом сообщил во время интервью NV Александр Коваленко.
Удар по Украине космической ракетой
Недавно издание Bild сообщило, что экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагал российскому лидеру Владимиру Путину нанести удар по Украине космической ракетой. Таблоид ссылается на записи разговоров Рогозина с гендиректором ракетно-космического центра ''Прогресс'' Дмитрием Барановым, где обсуждаются технические детали организации удара по большому украинскому городу с помощью ракеты-носителя, используемой для полетов в космос.
Украинский военно-политический обозреватель Коваленко прокомментировал, что использование такой ракеты нерационально для РФ.
"Дмитрий Рогозин — имбецил. Потому что на самом деле применять космическую ракету-носитель, для такого несвойственного для нее использования, это нерационально — ни экономически, ни практически", — сказал Коваленко.
Обозреватель также добавил, что Рогозин не разбирается ни в военной технике, ни в космической индустрии, как доказательство этому — его управление Роскосмосом.
"Он разбирается только в двух вещах. Первая — российский неонацизм, и он является российским неонацистом, который добрался до верхов власти. А вторая — он банально коррупционер. И именно этим он и занимался все эти годы", — отметил Коваленко.
В заключение он сказал, что "ракета-носитель, как вот Союз, гораздо дороже, значительно тяжелее и гораздо больше" любой другой.
Напомним, Россия держит в Черном море ракетоноситель с "Калибрами" на борту. По состоянию на 29 октября корабельная группировка вражеского флота развернута в количестве шести единиц. В Черном и Средиземном морях на дежурстве присутствуют ракетоносители с "Калибрами".
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